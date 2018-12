Congo-Brazzaville: Bourses d'études en ligne

Bourse du gouvernement chinois

Afin de renforcer la coopération et la compréhension entre la population chinoise et d'autres pays et de développer des talents internationaux exceptionnels, SCUT fournira environ soixante-dix bourses complètes pour des études de troisième cycle à temps plein dans le cadre du programme de bourses d'études du gouvernement chinois.

Admissibilité

(1) Les candidats doivent être non-chinois et en bonne santé.

(2) Formation et limite d'âge :

- Les candidats qui étudient pour obtenir une maîtrise doivent être titulaires d'un baccalauréat et avoir moins de 35 ans.

- Les candidats qui étudient pour obtenir un doctorat doivent être titulaires d'une maîtrise et avoir moins de 40 ans.

(3) Les candidats ne peuvent pas recevoir d'autres types de bourses dans des universités en Chine.

Détails de la bourse (bourse complète)

(1) Exempt des frais d'inscription, des frais de scolarité et des frais d'hébergement ;

(2) Allocation de vie mensuelle :

- étudiants de maîtrise : 3 000 RMB

- Etudiants titulaires d'un doctorat : 3.500 RMB

(3) Assurance médicale complète pour étudiants internationaux en Chine.

Procédure de candidature

Étape 1: Postulez à l' adresse suivante : http://www.csc.edu.cn/Laihua/

* No agence : 10561 Catégorie type : B

Téléchargez (PDF) et imprimez-en deux exemplaires.

Étape 2: Postulez à l' adresse suivante : http://scut.edu.cn/apply

Soumettez (PDF) au système.

Tous les candidats à la maîtrise ou au doctorat doivent contacter les superviseurs des écoles professionnelles de SCUT par courrier ou par entretien.

Les candidats qui passent l'évaluation par les superviseurs, veuillez demander à ceux-ci de signer une.

Pour savoir comment contacter le superviseur, veuillez trouver les informations via :

① https://yanzhao.scut.edu.cn/open/TutorList.aspx version chinoise

② http://www2.scut.edu.cn/sie_en/1197/list.htm (english version)

Les programmes de maîtrise en anglais, tels que le génie électrique et informatique, le génie de l'information et de la communication, le génie logiciel et l'informatique, n'ont pas besoin de trouver de superviseurs avant de postuler. Cependant, tout le matériel du candidat doit être évalué par les écoles professionnelles. Lorsque les candidats retenus étudieront dans des écoles professionnelles, celles-ci demanderont aux superviseurs de guider les étudiants.

Étape 3 : Suivez < la liste de contrôle du matériel de demande de bourse d'études du gouvernement chinois SCUT> pour préparer votre matériel de demande. Veuillez ensuite remettre votre document papier au bureau des admissions de la School of international education, SCUT.

La liste de contrôle du matériel de demande de bourse du gouvernement chinois SCUT.pdf

L'adresse de livraison : Bureau des admissions, École d'éducation internationale, SCUT

Salle 207, bâtiment B1, université de technologie de Chine méridionale, campus universitaire de la ville, district de Panyu, Guangzhou. Code postal : 510006. Tel : 86-20-39381048 ou 39381029 ou 39382002.

Matériel d'application

(1) La liste de contrôle du matériel de demande de bourse du gouvernement chinois SCUT

(2) Formulaire de demande de bourse d'études du gouvernement chinois

(3) Formulaire de demande de Scut pour étudiants étrangers

(4) Première page du passeport, page du visa

(5) Plus haut diplôme ou certificat pré-gradué (copie originale et photocopie notariée)

(6) Relevés de notes (copie originale et photocopie notariée).

(7) Plan d'étude ou de recherche en chinois ou en anglais (chinois ou anglais, d'au moins cinq cents mots).

(8) Deux lettres de recommandation en chinois ou en anglais de professeurs ou d'associés professeurs

(9) Une lettre de pré-acceptation du directeur émise par des professeurs SCUT ou des professeurs associés

(10) Les candidats au doctorat doivent soumettre un résumé de thèse de fin d'études ou papier (s) publié (s)

(11) Une cassette enregistrée pour ceux qui s'appliquent à des programmes de musique. Un portfolio de conception pour ceux qui s'appliquent aux programmes d'architecture.

(12) Formulaire d'examen physique des étrangers.

(13) Concernant le certificat de langue

Exigences linguistiques pour les programmes en chinois à moyen terme :

-Nouvelle bande HSK 4 avec des scores supérieurs à 180 pour les études en sciences ou en génie civil.