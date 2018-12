Tunisie: Un prix de 10.000 dinars décerné à chaque lauréat

Le concours national de l'innovation 2018 a été couronné par la remise à Tunis, mardi 11 décembre, de 8 prix couvrant quatre catégories de candidats, à savoir entreprises, unités de recherche, start-up et innovateurs indépendants. Ledit concours avait pour but d'encourager l'innovation et de rapprocher le monde de la recherche des entreprises économiques.

Mohamed El Wadi, qui a innové dans les engrais azotés non inflammables, Aleddine Mokni, créateur du projet ligne dynamique d'assemblage par préhenseur robotisé, Nour Ben Yahia, créateur de l'application de messageries instantanées en langage des signes, et le Laboratoire de traitement et de valorisation de rejets hydriques à la technopole Borj Cédria (projet de production du silicate de sodium modifié pour traitement des eaux usées), sont les quatre lauréats de ce concours, qui s'inscrit dans le cadre de la seconde édition des Journées nationales de transfert de technologie 2018. Les lauréats de chaque catégorie ont reçu, chacun, un prix d'une valeur de 10 mille dinars.

Améliorer la compétitivité

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a précisé que son département a lancé, depuis deux ans, une réforme dans l'université tunisienne, pour améliorer la formation des futurs cadres et exploiter à bon escient des résultats de la recherche scientifique, au profit de l'économie tunisienne.

Le ministre a ajouté qu'il est devenu nécessaire d'assurer une meilleure collaboration entre les universités et les unités de recherche, d'une part, et le tissu économique, d'autre part. Le but étant, en fin de compte, d'améliorer la compétitivité de notre économie nationale et de mieux se positionner à l'échelle internationale. Et de souligner : "Nous œuvrons, aujourd'hui, à orienter la recherche scientifique, vers des projets concrets et innovants, et ce, afin d'apporter de la valeur ajoutée à nos sociétés". Le budget alloué à la recherche scientifique et au développement, dans ce ministère, a augmenté de 51,5%, ces deux dernières années.

Intervenant à son tour, le ministre de l'Industrie et des PME, Slim Feriani, a axé ses propos sur les projets lancés pour donner un envol à l'industrie tunisienne. Ces projets mettent à profit les composantes innovation et recherche scientifique. Il a rappelé le lancement, en 2017, par quelques dizaines de sociétés, du nouveau cluster "Elentica" dédié à la promotion des industries électroniques. "Ce cluster assure une exportation annuelle d'une valeur de plus de 1 milliard d'euros (environ 3,3 milliards de dinars). Il prévoit de multiplier ses exportations durant les trois prochaines années".

"Notre industrie qui assure l'emploi du tiers de la population active tunisienne et plus de 90% des exportations du pays, doit relever le défi de la révolution technologique (la transition vers l'industrie 4.0). La réalisation de cet objectif passe par une meilleure coordination et collaboration avec les acteurs de la recherche et de l'innovation", a-t-il souligné.

A noter que l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) organise, sous l'égide du Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et en collaboration avec les organisations professionnelles concernées la troisième édition du Concours national de l'innovation (2018). Le concours de l'innovation concerne quatre catégories, à savoir les entreprises industrielles et prestataires de services liés à l'industrie, les établissements universitaires, les centres, les laboratoires ou les unités de recherche (publics ou privés)