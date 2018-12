Congo-Brazzaville: Conflit Booba-Kaaris - Un combat sur le ring pour « enterrer la hache de guerre »

L'opposition entre les deux grandes stars mondiales du hip hop n'a pas encore atteint son apogée et risque de se poursuivre ou de prendre complètement fin en 2019. En tout cas, cette histoire inquiète les fans mais réjouit en même temps les adeptes du buzz sur les réseaux sociaux.

Le 25 décembre, Booba a offert un véritable cadeau de Noël aux internautes en balançant, sur son compte Instagram, « Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en dix rounds. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez ! On pourrait reverser les fonds à une association (à définir) » , avant d'ajouter : « Je suis très sérieux ! Deux mois de préparation et on y va. Fans de Kaaris, faites lui passer le message et écrivez lui sur sa page. Il est temps d'enterrer la hache de guerre ».

Kaaris, de son côté, n'a pas tardé à répondre à son rival. En effet, dans son Instagram, il a indiqué dans une vidéo : « Tu sais où me trouver, viens me chercher ». Il a précisé, par ailleurs : « Je te propose un octogone (ring de MMA, arts martiaux mixtes, un sport de combat très violent, Ndlr), sans arbitres, sans règles. Je te brise les os ».

Suite à ces échanges qui font le buzz sur les réseaux sociaux, le feuilleton de cette rivalité réserve des surprises, surtout lorsque Booba réplique en ces termes : « J'accepte volontiers, maintenant, on attend tous le lieu et on va fixer la date. T'as tellement cavalé à Orly, j'suis frustré ». Les commentaires pleuvent sur internet, à tel point que certains internautes se demandent si ces artistes sont sérieux ou s'ils ne le font pas juste pour accentuer le buzz.

Rappelons que le 1er aout dernier, une bagarre a éclaté dans la hall de l'aéroport d'Orly, à Paris, impliquant les deux rappeurs et neuf de leurs proches. Gräce à l'image filmée par les passagers, cette confrontation avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Le 9 octobre, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné les deux rappeurs à dix-huit mois de prison avec sursis assortis de cinquante mille euros d'amende. Avec ce resurgissement, cette histoire nous plonge dans le suspense total en cette période transitoire entre 2018 et 2019. Franchement, seul l'avenir nous donnera raison, wait and see, comme disent les anglophones.