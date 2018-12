Tunisie: Rejet de l'impôt de 35%

«Cette imposition impliquera automatiquement une augmentation des prix des produits de consommation ce qui impactera le pouvoir d'achat du citoyen. Elle est en plus, de nature à compromettre l'investissement et la création d'emplois», a-t-il ajouté lors d'un atelier de réflexion sur «l'évolution des grandes et moyennes surfaces en Tunisie», organisé par l'INC (Institut national de la consommation), à Tunis.

Baccour a, par ailleurs, affirmé que « les bénéfices nets des grandes surfaces sont aux alentours de 1%. Imposer ce 1%, risque de mettre ces enseignes dans l'incapacité de réaliser leurs plans d'investissement et de distribuer leurs dividendes «.

Il a souligné que «les données sur les marges bénéficiaires des grandes surfaces sont des données publiques qui pourraient être consultées sur le site de la Bourse, notamment pour les enseignes cotées».

Pour sa part, le président de l'Organisation pour la défense du consommateur (ODC), Slim Saâdallah, a précisé que «l'ODC n'adhère pas aux appels au boycott des grandes surfaces formulés par certaines parties. De tels appels peuvent menacer 13.500 emplois».

Et de déclarer que « le rôle de son organisation consiste à soulever les dépassements enregistrés dans les grandes surfaces qui concernent essentiellement le non-affichage des prix et l'absence d'agents pour prodiguer des conseils aux consommateurs».

Il a, à cet égard, formulé la volonté de l'ODC de conclure des conventions avec les grandes surfaces pour un meilleur suivi des besoins et réclamations des consommateurs.

Saâdallah a, en outre, plaidé pour «une ouverture du marché de distribution à d'autres enseignes de grande et moyenne distribution pour favoriser la concurrence loyale entre les opérateurs du marché, ce qui permettra une meilleure maîtrise des prix».

Dans son intervention, le directeur général de l'Institut national de la consommation (INC), Tarek Ben Jazia, a précisé que «la part de la grande distribution dans le commerce de distribution en Tunisie est passée de 15% en 2006 à 25% en 2017. Cette part devrait atteindre 40% durant la prochaine décennie. Le CA (chiffe d'affaires global) des grandes surfaces est passé de 800 millions de dinars en 2006 à 3.000 MD en 2017. La Tunisie compte 430 points de vente appartenant aux enseignes de grandes surfaces. Ce secteur offre 13.500 postes d'emplois».

Se référant à une étude élaborée par l'INC sur «la modernisation du commerce de distribution et son influence sur le comportement du consommateur et ses dépenses», il a fait savoir que «60% des habitants du Grand-Tunis font leurs courses dans les grandes surfaces, dont 40% d'une manière hebdomadaire. 76% des clients des grandes surfaces avouent avoir fait des achats non programmés sous l'influence des offres commerciales, de la publicité...».

L'étude de l'INC estime, ainsi, que l'impact des grandes surfaces sur l'évolution des dépenses de consommation est de l'ordre de 20%.

S'agissant de l'impôt de 35% sur les grandes surfaces prévu à partir de 2020, Ben Jazia a considéré que «les marges bénéficiaires des grandes surfaces ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le croire, et que les 3 MD que générera cette imposition ne seront pas d'un grand apport pour le budget de l'Etat».

Il a qualifié de «folkloriques», les appels au boycott des grandes surfaces, considérant que ces surfaces font partie des habitudes de consommation du Tunisien. La résolution des problématiques qui peuvent surgir avec ces enseignes doit, selon lui, se faire dans le cadre du dialogue.