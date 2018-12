Gabon: Marché de Noel - L'association Handi-preneur à l'honneur

Dans le cadre de ses activités, l'Ong Malachie, en partenariat avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l'association Handi-preneur, a organisé, le 24 décembre dernier, un " marché de noël " au centre social d'Akébé.

L'évènement s'inscrivait dans le cadre du Programme d'intégration des personnes en situation de handicap et en difficultés d'insertion. Un projet qui vise essentiellement l'accompagnement et le financement des micros projets portés par des personnes handicapées.

L'initiative de l'Ong Malachie cadre avec les Objectifs du Développement Durable notamment les Objectifs 1 (pas de pauvreté) et 10 (inégalités réduites). Elle contribue également à la lutte contre le chômage et la promotion de l'auto emploi à travers la création des activités génératrices de revenus.

Pour Avalyna Moundziengou, responsable du projet, « le marché de noël consiste à promouvoir les activités des handicapés qui entreprennent.

Ils sont dans des secteurs multiples et variés tels que le commerce, le e-commerce, la coiffure, la cordonnerie, l'évènementiel et bien d'autres.

Malheureusement, leurs activités ne sont pas bien connues, conséquences : les activités ne sont pas rentables. D'autres ont des projets mais sans moyens de pouvoir démarrer.

A travers ce marché de noël, nous souhaitons donner de la visibilité à ces hommes et femmes qui se battent au quotidien malgré leur handicap.

Aussi, nous sollicitons l'appui des partenaires au développement, des opérateurs économiques et de toutes les bonnes volontés pour le financement des micros projets portés par ces gabonais »

Pour M. Mengara Hervé, Président de l'association handi-preneur, « ce marché de noël est une activité inaugurale qui vise à promouvoir l'ensemble des activités menées par les handicapés au centre social d'Akébé.

Il faudrait que les gabonais saches ce que les handicapés font. Nous visons essentiellement l'autonomisation des uns et des autres.

Au moment ou l'emploi se fait de plus en plus rare pour les diplômés et valides, les activités génératrices de revenus constituent l'une des solutions pour les personnes handicapées. Nous voulons interpeller les autorités et les partenaires au développement afin qu'ils nous encadrent, qu'ils nous appuient pour que nos activités prospèrent »

Le programme d'intégration des personnes en situation de handicap et en difficultés d'insertion prévoit également des formations et renforcement de capacités dans la conception et la gestion de microprojets.