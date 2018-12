Congo-Kinshasa: Solidarité - Une quête des fonds pour les orphelins du Centre Béthanie

Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel a organisé, la semaine dernière, une collecte d'argent au cours d'un coktail de Noël annuel pour payer la scolarité des pensionnaires de l'établissement.

Comme de coutume, chaque année, Le Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel organise un cocktail de Noël pour récolter des fonds devant servir au financement de la scolarité des enfants d'un orphelinat de Brazzaville.

L'établissement hôtelier soutient ainsi cet orphelinat tout au long de l'année par des actions de rénovation et de réparation de ses infrastructures, en offrant du matériel et des denrées alimentaires, en vue d'assurer un avenir meilleur aux orphelins et leur permettre de vivre et d'étudier dans de bonnes conditions.

Pour cette année, le centre choisi est Béthanie, un établissement qui existe depuis plus de trente ans. Il a été, au départ, un centre d'accueil des jeunes filles mères avant d'accueillir, aujourd'hui, des enfants abandonnés.

A ce jour, on y compte quarante-sept enfants, âgés de six mois à 15 ans. Parmi eux, des handicapés mentaux et physiques, des porteurs du VIH et des drépanocytaires.

Exceptionnellement, un vernissage des œuvres de l'artiste peintre Modiki-Majimawa Amedo a été organisé, en collaboration avec Brazza Art, la nouvelle galerie d'art brazzavilloise dédiée à l'Afrique et aux deux Congo. Une vente aux enchères de l'œuvre "La mère universelle" a été réalisée et permis de récolter cinq cent mille FCFA.

Au total, sept cent mille francs CFA ont été collectés ainsi que quatre bons d'achat de vingt-cinq mille francs CFA et deux cents paquets de biscuits gracieusement offerts par les supermarchés Park n'Shop.

La soirée a été agrémentée par des artistes solistes russes, le duo russe Nikolaï Saratovsky et Andrey Pypine qui ont interprété des classiques russes sur piano et balalaïka (instrument traditionnel russe).

Qui est l'artiste peintre Modiki-Majimawa Amedo ?

Né à Kinshasa le 12 mai 1979, de nationalité congolaise, il est plus basé sur place. C'est dans cette mégapole qu'il a pu effectuer ses études des humanités et universitaires.

Un ancien de l'Académie des beaux-arts, ce peintre de formation et de carrière a décroché son diplôme d'État (baccalauréat) en peinture, à l'Institut des beaux-arts, en 1998 ; pour ensuite couronner son cursus à l'Académie des beaux-arts dans la même filière, en 2002.

Actif entre Kinshasa, Brazzaville et Pointe-Noire, il est, autant que tout autre artiste, à la recherche perpétuelle d'un perfectionnement sur tous les plans.