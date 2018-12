Togo: Le porte-parole du Mouvement En Aucun Cas bientôt jugé pour "apologie et provocation aux crimes et délits"

Porte-parole du Mouvement En Aucun Cas, il a été signifié ce vendredi 28 décembre 2018, à Foly SATCHIVI, en prison depuis déjà plusieurs mois, par le doyen des juges d'instruction, l'ordonnance de clôture de son dossier et son renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé dans les prochains jours.

Selon un communiqué du mouvement, assisté par Me Raphaël Kpandé-Adzaré, il a été avancé par le doyen des juges d'instruction et le procureur de la République, comme motif pour maintenir Foly Satchivi en prison et "demander qu'il soit condamné à trois (3) ans d'emprisonnement" que "le Mouvement EN AUCUN CAS aurait, entre temps traité, dans un communiqué le régime en place de SANGUINAIRE et d'INCOMPÉTENT et d'avoir demandé aux Togolais de s'habiller en ROUGE ou en NOIR le 08 août 2018 en guise de protestation contre les mauvaises conditions de vie et de travail dans lesquelles ils végètent".

Aussi rapporte le communiqué,"pour le procureur de la République et le doyen des juges d'instruction, le seul fait d'avoir appelé à une journée TOGO ROUGE OU NOIR et d'avoir qualifié le régime en place de SANGUINAIRE et d'INCOMPÉTENT suffit pour condamner Foly SATCHIVI à trois (3) ans d'emprisonnement pour apologie et provocation aux crimes et délits".

La date du procès est donc attendue.