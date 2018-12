Angola: La production céréalière atteint plus de deux millions de tonnes

Luanda — 2.885.228 tonnes de céréales ont été récoltées en Angola pendant la campagne agricole 2017/2018, soit 91% des objectifs fixés par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Selon le bilan présenté par le titulaire du portefeuille, Marcos Nhunga, lors de la cérémonie de fin d'année des fonctionnaires du secteur, au cours de la même période, 10.976.856 tonnes de racines et tubercules ont également été récoltées, ce qui correspond à 95% de l'objectif défini, 571.002 tonnes de légumineuses et oléagineux (71%).

La campagne agricole 2017/2018 a également permis de récolter 5.962.619 tonnes de fruits divers (87%) et plus de 1,9 million tonne de cultures horticoles.

En conséquence, le secteur des affaires en Angola, qui commence à faire ses premiers pas, a contribué avec 18% de la production de céréales, 10% des légumineuses, 9% de racines et tubercules, 33% des fruits et 20% des cultures horticoles.

"Malgré des ressources limitées, l'optimisation de leur utilisation associée à l'application des mesures adoptées par le secteur, il a été possible d'obtenir des résultats satisfaisants, en général", a reconnu Marcos Nhunga.

Grâce aux ressources mises à la disposition du secteur pour soutenir l'agriculture familiale, qui représente un pourcentage important de la production agricole du pays, plus de 1,42 million de familles a été couvert par le programme de vulgarisation et de développement rural et dans le cadre de projets de financement externe.

Ces familles ont reçu du secteur 45.500 tonnes d'engrais divers, 2.200 tonnes de semences améliorées pour céréales et légumineuses, 870.000 racines de manioc améliorées, 30.500 charrues et 76.200 outils agricoles divers, des houes européennes, des machettes et des limes.

Quant au développement de la production des grains de céréales et légumineuses, le ministère de l'Agriculture et des Forêts a annoncé la relance de l'activité et la restructuration de l'Institut national des céréales (INCER) afin de miser le secteur des entreprises, ses problèmes et le soutien nécessaire.

Promotion de la production animale avec des résultats satisfaisants

La production animale en Angola a enregistré des chiffres satisfaisants en ce qui concerne la production d'œufs, de viande de chèvres, de moutons et de porcins en 2018.

Au cours de cette période, 27.192 tonnes de viande de volaille ont été produites, ce qui correspond à 63% de l'objectif fixé par le ministère de l'Agriculture et des Forêts.