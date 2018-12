Algérie: 2e tournoi international de karaté-do à Mila - Plus de 600 athlètes au rendez-vous

Mila — Le coup d'envoi du 2e tournoi international de karaté-do de Mila a été donné vendredi depuis la salle omnisports (OMS) Abderrahmane-Tayeb avec la participation de plus de 600 athlètes.

Ce rendez-vous sportif regroupe 80 clubs venus de 24 wilayas aux côtés de trois autres formations sportives conviées de Tunisie, Libye et France, a précisé à l'APS le président de la ligue locale de karaté-do, Faouzi Boukhetela.

Devant se poursuivre sur deux jours, ce 2e tournoi international, organisé par la ligue locale de karaté-do en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports et la Fédération algérienne de karaté (FAK), concerne les catégories cadets et juniors (filles et garçons) en kata et kumité individuel, a détaillé la même source.

La compétition, lancée en présence des autorités locales à leur tête le wali Mohamed Amier et du président de la FAK, Slimane Mesdoui, a débuté avec les épreuves de kata et se poursuit cet fin d'après-midi avec celles de kumité pour les juniors et cadets.

Les demi-finales et finales sont programmées samedi, selon les organisateurs.