Cote d'Ivoire: Abidjan perle de lumières 2018 - Les Feux d'artifice du 31 décembre en 4 points

« Réconciliation in colors » par la magie du feu

Concocté par le Directeur artistique des Feux d'artifice d'Abidjan Perle de Lumières, David Protau, le spectacle pyrotechnique et pyro-musical du 31 décembre, sera la matérialisation par la magie du feu, du thème de cette 8e édition : « Réconciliation in colors ».

D'argent, d'or et de diamant

Le spectacle est basé sur des couleurs évoquant le luxe, en guise de cadeau de Nouvel an, aux personnes qu'on aime, en l'occurrence, les Abidjanais, les Ivoiriens. Il sera donc irisé aux couleurs de diamant, d'or et d'argent, autrement dit, très vivant, dans le droit fil des villes-lumières du monde entier. Avec du relief et du volume, le show pyrotechnique d'Abidjan, sera unique.

Le pont De Gaulle : le cœur de la forêt enchantée et suspendue

Centre névralgique des feux, le pont De Gaulle, entre le Plateau et Treichville, sera soutenu par deux barges, véritables rampes de lancement des bombes l'accent sera mis sur les « fantômes ».

Cette innovation permet de changer de couleurs dans le ciel à travers des figures inouïes. Sans oublier les palmiers et autres figures. Les feux vont décliner une forêt enchantée et suspendue au-dessus de la perle des lagunes et de... lumières.

20 minutes de pur bonheur musical et explosif

Entre les déflagrations des bombes, le show sera aussi musical, en 20 minutes. Donc au-delà des 10 à 12 minutes standards de par le monde.

A côté des grands classiques tels des Wolfgang Amadeus Mozart avec « Don Giovanni », Sergueï Prokofiev avec « Roméo et Juliette » ou « La Danse des Chevaliers » de Giuseppe Verdi, les rythmes, sonorités et instruments du terroir ivoirien seront mis en musique pour valoriser la culture ivoirienne, creuset où se fondent la diversité et la réconciliation.

Car, en 20 minutes, Apoteoz et ses as de l'art pyro-musical se devaient, à la fois, d'imaginer un spectacle cohérent et ménager la variété, avec un axiome de base : que tout respire une joie très entraînante, voire bruyante.

Le public attendant que cela explose, que cela fasse « bang » ! Pour autant, il faut ménager des respirations (laisser, pourquoi pas, le temps des applaudissements... ) et varier les rythmes.