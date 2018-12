Soudan: Le Tchad réaffirme son soutien au Soudan

M. Abdalkarim Idriss l'envoyé de président tchadien Idriss Deby a affirmé le support du gouvernement tchadien et son soutien au gouvernement et au peuple soudanais et sa reconnaissance pour les efforts déployés par le Soudan et ses dirigeants pour promouvoir la sécurité, la paix et le développement au Soudan et dans la région.

Le vice-Premier ministre tchadien Amadou Ibrahim Ahmed a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion entre l'envoyé tchadien et la délégation qui l'accompagnait avec SE le maréchal Omar al-Bachir, le président de la république, jeudi soir dans la maison d'hôtes que cette visite vient dans le cadre de renforcement et développement des relations bilatérales Surtout le Tchad et le Soudan ont des liens étroits et éternels.

Il a indiqué que l'intérêt du président Idriss Deby et la confirmation de son soutien au Soudan découlaient des relations privilégiées entre les deux pays et que la stabilité du Soudan constituait une stabilité pour le Tchad. Il a souligné que la réunion avait également porté sur le rôle des forces conjointes entre les deux pays; en plus de l'échange commercial et les facilitées consacrées aux hommes d'affaires.