Congo-Kinshasa: Tirage au sort de la Ligue champions - V.Club et Mazembe à l'assaut des clubs magrébins

Dans la poule D, celle de V.Club, il y a un club égyptien et un club algérien. Dans la poule C où se trouve Mazembe, il y a également un club égyptien et un club algérien, et aussi, un club tunisien.

En tout cas, c'est le verdict du tirage au sort qui a eu lieu vendredi 28 décembre, au siège de la Caf, au Caire, en Egypte en ce qui concerne la ligue de champions des clubs africains. L'AS V.Club et TP Mazembe Englebert s'en vont à l'assaut des clubs magrébins.

Pour prétendre gagner le titre, il faut donc jouer avec les grands. L'AS V.Club de Kinshasa, engagée en 8ème de finales de la 23ème Ligue de champions de la Caf, va devoir se battre pour s'en sortir de cette étape très délicate dans un groupe D, composé d'Al Ahly d'Egypte, l'équipe la plus titrée de cette compétition en qualité de vice-champion en titre, Simba SC de la Tanzanie et JS Saoura d'Algérie. V.Club va donc jouer contre Al Ahly, ce géant du football africain qui joue rarement contre les clubs congolais, contrairement à d'autres clubs égyptien, à l'instar de Zamalek et tant d'autres qui viennent de temps à temps jouer en RDC.

Le Tout-Puissant Mazembe, un autre représentant de la RDC à cette étape de la Ligue de champions, a hérité le groupe C, composé comme toujours par des clubs magrébins. Il s'agit du Club Africain de la Tunisie, le C.S Constantine de l'Algérie et Ismaïly d'Egypte.

Pour les communicateurs du club lushois, en tout cas c'était leur souhait, parce que, disent-ils, c'est devenu comme une histoire d'amour. En jouant contre ces clubs du nord, ils prennent trop au sérieux les matches.

Pour rappel, les chapeaux ont été constitués comme suit : chapeau 1 : Mazembe, Al Ahly, Wydad et Espérance ; chapeau 2 : Vita Club, Mamelodi Sundowns, Horoya et Club Africain ; chapeau 3 : Asec, Orlando Pirates, CS Constantinois et JS Saoura ; chapeau 4 : Ismaïly, Lobi Stars, Simba et Platinum.

Dans le groupe A, on compte deux récents vainqueurs de cette compétition, le Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns. Ils vont montrer de quoi ils sont capables devant ASEC Mimosas et Lobi Stars.

Le champion en titre, l'Espérance Sportive de Tunis retrouve Horoya, Orlando Pirates et FC Platinium. Un tirage clément pour les Espérantistes.

Voici tous les groupes

Groupe A

-Wydad Casablanca (Maroc) ;

- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ;

- Asec Mimosas (Côte d'Ivoire) ;

- Lobi Stars (Nigéria) ;

Groupe B

-Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) ;

-Horoya (Guinée) ;

-Orlando Pirates (Afrique du Sud) ;

-FC Platinum (Zimbabwe);

Groupe C

-TP Mazembe (RD Congo) ;

-Club Africain (Tunisie) ;

-CS Constantine (Algérie) ;

-Ismaily (Egypte) ;

Groupe D

-Al Ahly (Egypte);

-AS Vita Club (RD Congo);

-Simba SC (Tanzanie);

-JS Saoura (Algérie).

EG