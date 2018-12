Congo-Kinshasa: 2019 - Les Vœux de Patrick Muyaya aux Kinois !

Esprit jeune, dynamique et engagé pour la cause juste de sa Ville natale, Patrick MUYAYA saisit cette occasion des fêtes de nativité et de la Saint-Sylvestre, pour présenter ses vœux de Santé, de Longévités et de Prospérité à la population de Kinshasa, en particulier, et ses compatriotes congolais, en général.

Toujours proche de sa base, le plus jeune parlementaire de la dernière législature en RDC reste positif et croit encore et toujours que l'année 2019 sera plus meilleure qu'aujourd'hui.

"Chers amis ! Que la naissance du Christ et l'avènement de la nouvelle année puisse renforcer notre espérance à l'émergence d'un pays plus beau qu'avant. Je vous souhaite Joyeux Noël et Bonne année ". Tel est le message de celui que les Kinois appellent affectueusement MUYAYA « AZALA ZALA, aux Congolais et Congolaises, en cette période des festivités.

Signalons en passant que Patrick MUYAYA a postulé de nouveau comme Candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa et provincial dans sa commune de Bandalungwa. L'ancien journaliste de CEBS TV a une vision verticale pour le développement de Kinshasa et surtout de la jeunesse congolaise.

«Objectif Kinshasa » : voilà l'intitulé du Projet conçu par Patrick MUYAYA pour redorer l'image de la Capitale congolaise, la développer de manière sectorielle et redynamiser sa gestion sur le plan économique et sécuritaire pour l'intérêt général des Kinois.

Pour lui, l'idéal consiste à assainir la Ville sur le plan de l'insalubrité, à lutter contre la délinquance juvénile (Phénomène Kuluna... ) et à encadrer la jeunesse à travers les activités sportives et socioculturelles...

Avec beaucoup d'impacts, rappelle-t-on, le projet «Objectif Kinshasa » a été très apprécié par la population lors de sa campagne électorale.