Cameroun: Fake News, l'alerte rouge

Le phénomène a peut-être connu son apogée au Cameroun cette année, entre la crise au Nord-Ouest et au Sud-Ouest la présidentielle 2018.

Crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et élection présidentielle 2018. C'est sûrement les deux théâtres d'opération qui ont subi le plus de fake news lors de cette année écoulée.

Entre vidéos, photos et éléments sonores détournés, documents prétendument officiels annonçant telle ou telle autre mesure, donnant des « instructions », révélations fracassantes, faux comptes créés sur les réseaux sociaux pour partager de fausses informations ou encore, et surtout, distiller la haine.

Avec une cote d'alerte tellement élevée, surtout pour la crise au Nord-Ouest et au Sud-Ouest NoSo, que les émissaires de Facebook n'ont pas hésité à faire le déplacement pour le Cameroun en août 2018, entre ateliers en direction des médias et de la société civile, rencontres avec les autorités.

Et lors de l'atelier sur « les fake news et la désinformation » de Douala, Aïda Ndiaye, responsable de la politique du réseau social pour l'Afrique francophone, avait expliqué : « La liberté d'information est au cœur de notre plateforme.

Les gens ont eu le pouvoir de communiquer, de porter leur propre voix. Mais maintenant, il y a des dérives... On s'est rendus compte qu'il y a une forte propagation de fausses nouvelles ces derniers temps...

Au Cameroun, notre plateforme est utilisée pour inciter à la haine. C'est pour cela que nous sommes [ici]. » Il était donc question de rencontrer la société civile afin de savoir quelles sont les réalités au Cameroun et de rapprocher aussi des pouvoirs publics dans le même sens.

Une rencontre à laquelle avait également pris part une avocate, Me Balbine Manga, qui a exposé sur les procédures de signalement des fake news.

On peut ainsi s'appuyer sur la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité.

Mais dans un contexte où l'application n'est pas encore vraiment effective, les créateurs de fake news continuent à s'en donner à cœur joie dans leurs « laboratoires », comme les appellent les internautes.

Avec à leur portée des armes de destruction massive, Facebook et surtout le service de messagerie WhatsApp où les images, textes et vidéos se partagent à l'envi, plus rapidement que la vitesse du débit internet.

Les exemples pullulent : qui pour annoncer la hausse des salaires, qui pour partager le visage d'un bonhomme qui serait originaire de telle partie du pays et qui aurait fait des promesses funestes à des ressortissants d'un autre coin du triangle national, etc.

Une situation qui fait revenir à l'esprit cette mise en garde aux allures prophétiques du Nigerian Abdulwaheed Odusile, président de la Fédération africaine des journalistes (Faj).

En 2017, lors de l'université du Syndicat national des journalistes du Cameroun (Snjc), organisé à Douala, il avertissait : « Les médias sociaux ne sont pas un danger pour le journalisme.

Ils sont un danger pour la société. Un individu s'enferme dans sa chambre, il imagine des choses, il rédige un papier qu'il balance sur Facebook et les gens croient à ce qu'il a écrit. » Aux journalistes donc, les vrais, de prendre leurs responsabilités et de donner la bonne information au public.