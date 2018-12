Ile Maurice: Pétards - Pas les amis des enfants ni des chiens

Ils sont incontournables chez beaucoup de Mauriciens pour accueillir le Nouvel An. Mais les pétards ne sont pas sans risque.

Yeux irrités, audition affectée, crises d'angoisse, blessures... Les enfants et les animaux, surtout les chiens, peuvent en faire les frais, nous expliquent des professionnels.

Selon le pédiatre Hans Durgadu, qui opère depuis quatre ans à l'hôpital Jeetoo, les pétards affectent bel et bien la santé des enfants.

«La fumée des pétards contient des produits chimiques tels que l'oxyde de nitrogène, le sulfure, des métaux (cuivre, zinc, sodium et plomb) qui augmentent le degré des particules en suspension dans l'air.

Tout cela affecte le système respiratoire des enfants.» D'ajouter que cela peut causer une irritation aux yeux et des maux de tête.

De plus, quand un enfant a de la grippe ou de l'asthme, il peut voir son état se dégrader. Car la fumée toxique irritera ses voies nasales. Les pétards peuvent aussi affecter l'ouïe.

«Les sons normaux que nos oreilles peuvent entendre sont de 60 décibels alors que 85 décibels endommagent l'oreille d'un enfant.» Or, les pétards produisent, eux, jusqu'à 140 décibels. Les tout-petits peuvent aussi en être apeurés.

Couvrir les oreilles

Le Dr Hans Durgadu déconseille aux parents de faire sonner des pétards près des enfants. «Le mieux, c'est de les garder dans la maison avec les portes et les fenêtres fermées pour éviter que la fumée ne pénètre à l'intérieur.»

Il suggère aussi de rester avec l'enfant dans un endroit tranquille, surtout s'il s'agit d'un nourrisson, de lui couvrir les oreilles et le rassurer pour éviter qu'il ait des crises de panique.

Il recommande de ne pas laisser un enfant de moins de 14 ans jouer ou être exposé aux pétards. S'il arrive que la fumée irrite les yeux d'un enfant, il faut les couvrir avec une serviette propre et se rendre tout de suite à l'hôpital.

Le plus fidèle ami de l'homme n'est pas épargné. Selon le vétérinaire Vicky Ruhee du Vetocare Clinic d'Eau Coulée, 45 % des chiens ont la phobie des pétards et des feux d'artifices en raison de leur système auditif plus sensible et performant que le nôtre.

«L'on sonne les pétarades généralement le soir. L'obscurité en plus du bruit provoquent des crises d'angoisse chez eux.»

Évoquant les multiples cas de blessures, le nombre de chiens effarés ou perdus que son équipe et lui ont dû traiter dans le passé, Vicky Ruhee explique que le personnel de la clinique s'est engagé à faire des sessions de brainstorming avec les propriétaires de chiens qui leur rendent visite.

«Depuis deux semaines, nous essayons de faire prendre conscience aux gens des effets des pétards sur leurs animaux.

Car c'est un traumatisme psychologique qui peut se transformer en dommage physique. Les pétarades ne se passent pas tous les jours. Les chiens ne s'adaptent donc pas à cela.»

Le Dr Vicky Ruhee conseille aux maîtres de donner à manger et à boire à leurs compagnons plus tôt que d'habitude. Puis de les emmener se promener pour qu'ils dépensent leur énergie et qu'ils se détendent.

«Les balades, il faut surtout en faire pendant deux semaines avant le réveillon. De ce fait, s'ils se perdent, ils pourront retrouver leur chemin.» Il faut aussi consolider l'habitat des chiens.

Par ailleurs, il est déconseillé d'enchaîner les chiens car ils peuvent s'étrangler dans la panique ou se sauver avec la chaîne au cou.

«J'estime qu'il est mieux approprié de garder l'animal à l'intérieur, de fermer les fenêtres et les portes et de mettre de la musique. Les maîtres devraient rester avec eux parce que ce n'est que comme cela qu'ils se sentiront en sécurité», avance-t-il.

Selon le Dr Vicky Ruhee, des médicaments peuvent être administrés pour calmer le chien. Toutefois, il est préférable de consulter un vétérinaire.

Du côté des pompiers, le Divisional Officer de la Fire and Safety Unit, Hemmant Gunnasaya, fait ressortir qu'il n'y a pas de normes officielles concernant les pétarades. Il demande cependant au public de faire preuve de bon sens.

Jusqu'à Rs 10 000 s'envolent en fumée

En moyenne, les Mauriciens dépensent entre Rs 500 et Rs 10 000 dans l'achat de pétards. Les hôtels, eux, peuvent dépenser plus de Rs 100 000.

Le but est de faire plaisir à leurs clients, car ces derniers n'ont pas les moyens de faire éclater des pétards. Deeraj Ganga confie qu'il peut acheter des pétards pour Rs 1 000.

«De nos jours, nous avons plusieurs variétés et j'achète ces pétards surtout pour faire plaisir à mes enfants.»

Pour sa part, Survesh Mohadeb, un jeune de 24 ans, fait ressortir que chaque année, il achète uniquement un «filoir» à cause de son chien. «C'est juste pour suivre la tradition et donc, je prévois seulement un budget de Rs 150 pour les pétards.»

Les «filoirs» sont des rouleaux contenant jusqu'à 10 000 pétards. Les «pétards cerfs» sont encore populaires, sans doute à cause du prix. On peut trouver un paquet à Rs 25. Les petits, eux, préfèrent les «poppop» qui éclatent quand on les jette au sol.

Les fontaines sont aussi tendance, d'autant qu'elles sont très appréciées par les petits et les grands. Les feux d'artifice aux multiples couleurs dans le ciel sont également appréciés.