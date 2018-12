Cote d'Ivoire: Fofana Yaya - « 2020, c'est maintenant... la position du MFA sur le parti unifié RHDP »

document

Ci-dessous, une déclaration de Fofana Yaya, Vice-Président et Porte-Parole Mouvement des forces de l'avenir, parti dirigé par Siaka Ouattara, à l'occasion de la fin de l'année 2018.

« Nous entrons dans l'année 2019 où, inéluctablement, c'est l'année de la création du parti unifié RHDP.

Depuis la création de cette alliance politique à Paris en mai 2005, nous nous sommes fixés des objectifs, à savoir, de restaurer l'autorité de l'Etat, l'image et la dignité de la Côte d'Ivoire, le fonctionnement régulier des Institutions de la République et de redresser l'économie nationale.

Forts de ces expériences et de ces acquis qui ont permis à notre pays de retrouver la paix, la réconciliation et la cohésion nationale depuis la création du Rhdp jusqu'à ce jour, le Mouvement des forces d'Avenir (MFA) est resté constant et s'inscrit dans la continuité à la construction du Rassemblement des Houphouêtistes pour la Démocratie et pour la Paix (RHDP).

Cette constance rassure nos militants. Nous avons vite compris, que la création du parti unifié RHDP va donc au-delà des différentes idéologies des partis membres, des clans, des ethnies et des religions, que le RHDP, c'est la réponse au rassemblement de tous les Ivoiriens de tous bords socio-politiques et la consolidation de la cohésion sociale.

Cette année 2019, est un nouveau départ pour le Mouvement des Forces d'Avenir (MFA), et restera gravée dans nos annales.

Nos militants ont marqué leur adhésion à la création du parti unifié RHDP lors de notre congrès extraordinaire du 25 mars 2018 à Bondoukou, et restent mobilisés et prêts pour relever ce défi majeur de la constitution du Parti Unifié, RHDP, gage de la stabilité et de la prospérité de notre pays, la Côte d'Ivoire.

Nous sommes résolument déterminés et mobilisés pour le Congrès constitutif du RHDP. Car, avec la création du parti unifié RHDP la Côte d'Ivoire retrouve la paix définitive et se développe.

Le parti unifié RHDP nous permettra également d'affronter avec beaucoup plus de lisibilité les élections présidentielles et générales de 2020.

Les élections de 2020, c'est maintenant. Le MFA reste mobilisé et soudé pour le parti unifié RHDP.

Militantes et militants du MFA

Le processus de création du parti unifié est irréversible.

Nous sommes parmi les personnes responsables qui ont compris qu'avec le Rhdp , la Côte d'Ivoire peut avancer. C'est la seule force politique crédible en Côte d'Ivoire. Notre mobilisation à ce congrès constitutif prévu pour le 26 janvier 2019 vient renforcer le Rhdp et donne plus d'allant au Rhdp dans sa volonté de rassembler les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Et ce, au nom de la paix et du développement en Côte d'Ivoire.

Comme l'a dit le président Alassane Ouattara, on doit laisser la place à une nouvelle génération. Nous croyons au RHDP, et le RHDP croit en nous. Au RHDP, l'on prône la paix, le rassemblement, le dialogue. Dans cet esprit, la porte reste ouverte à tous.

Le MFA partage la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Nous l'aidons à conserver les vertus du premier président ivoirien, à savoir la paix, le pardon, le dialogue et partage.

Je demande à tous les Ivoiriens de s'inscrire dans la dynamique du président de la République, Alassane Ouattara qui veut bâtir une nation forte et unie. Il est sur la voie et nous savons combien il travaille pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Son bilan est indiscutable. Avec le Président Ouattara, il y a de l'espoir. Que Tous les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme pour accompagner sa politique, gage de paix durable.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous ! »