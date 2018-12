Togo: ASCK, le titre de champion de l'intersaison à portée des doigts, Gomido et ASKO au mieux !

Acte 12 du championnat national de football de première division ce samedi au Togo. En pôle position déjà à la 11ème journée, l'ASCK a confirmé en allant cette fois battre l'AS OTR. 4-2, ce fut le score de cette rencontre même si les buteurs ont changé de nom du côté des Conducteurs de la Kozah.

Pour cette rencontre citée parmi les plus en vue de la journée, Tout commença dès la 29ème minute pour les coéquipiers de Kossi Koudagba. Nane Richard mettait là l'équipe sur orbite. Il sera suivi à peine six minites plus tard par Mama-Zougou. L'addition est salée pour les OTRois, qui toutefois ne faibliront pas puisque dans les arrêts de jeu, l'équipe obtiendra une réduction du score par l'entremise de Bomda Bagna. Seulement que le calvaire des collectionneurs des taxes dounières et impôts ne s'arrêtera pas là. Revenus des citrons, ils seront encore surpris à la 69ème par Razak Ouro-Agbandjala qui obligea Aigba M. à un 3ème pélerinage dans ses buts. A 3-1, les carrottes semblent cuites puisque le but réducteur de Moustapha Waliou (73ème) ne sera que trop insuffisant surtout que derrière, il y aura un 4ème but du club de la Kozah, oeuvre de Christ Nawatta (92ème). C'est une victoire en déplacement qui permet à l'ASCK de conserver jalousement la tête du classement et de mieux se positionner pour le titre honorifique de champion de l'intersaison.

A noter les succès intéressants de Gomido et d'ASKO de Kara à domicile, face respectivement à l'AS Togo Port et Sara FC de Bafilo sur un score identique de 3-1. Pour ASKO, Tchakéi Marouf a fait le gros du boulot en.inscrivant les trois buts du club des Kondonas.

GBohloe-Su, sous l'ère de son nouveau président, Alexis Aquéréburu, enchaîne son second nul blanc. Cette fois-ci, c'est un nul à domicile face à Koroki 0-0.