Mali: Le championnat reprend ses droits

Le championnat du Mali, suspendu depuis le mois de novembre 2017 alors que l'on jouait la 13e journée en raison d'une crise qui a secoué le football du pays reprendra finalement ses droits en janvier 2019, a indiqué vendredi 28 décembre le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

« Le démarrage du championnat est prévu en janvier 2019 pour se terminer en mai », a confié à Cafonline.com, la présidente du Conor.

Les dissensions internes au sein de la Fédération malienne de football au lendemain de l'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2017 avaient contraint la Fédération internationale de football (Fifa) à mettre en place une feuille de route pour la gestion courante.

Ce plan de sauvetage prévoit notamment la relecture des textes qui régissent le football malien, l'audit judiciaire et l'organisation d'une nouvelle assemblée générale.

Ainsi, dans sa circulaire en date du vendredi 28 décembre adressée aux présidents des Ligues, la fédération donne la liste des 16 clubs qui doivent prendre part au championnat national saison 2018-2019. Le Comité de normalisation de la Fédération malienne de football a levé le coin du voile pour les prétendants au titre.

« Le Comité de normalisation de la Fédération malienne de football a l'avantage de vous communiquer la liste des clubs devant prendre part au championnat national de Ligue 1/Orange 2018-2019 en conformité avec la sentence du Tribunal arbitral du Sport en date du 15 novembre 2018, dans l'Affaire TAS 2016-A-4913 », peut-on lire dans ce communiqué signé par la présidente du Conor, Mme Daou Fatoumata Guindo qui demande aux présidents des Ligues d'en informer les clubs qui sont de leur ressort.

Dans la circulaire no 003 du Conor adressée aux Ligues régionales et au District de Bamako, les clubs suivants sont mentionnés : AS Nianan de Koulikoro, Mamahira AC de Kati, Cercle Sportif Duguwolofila de Koulikoro, AS Bakaridjan de Ségou, AS Sabana de Mopti, Avénir AC de Tombouctou, Stade Malien de Bamako, AS Réal de Bamako, Club Olympique de Bamako, Onze-Créateurs de Bamako, Centre Salif Kéita de Bamako, AS Police de Bamako, Association sportive de Bamako, Djoliba de Bamako, Association omnisports Missira de Bamako et l'Union sportive des Forces Armées et de Sécurité (Usfas) de Bamako.

Dans un message adressé aux Ligues régionales, au District de Bamako et aux clubs, la présidente du Conor a indiqué que les clubs qui ont payé des vignettes et des clés de la Ligue 1 et dont les noms ne figurent pas dans la lettre circulaire répertoriant les clubs de Ligue 1 peuvent se faire rembourser auprès de la comptabilité de la Fédération malienne de football (Fémafoot).

Un vrai casse-tête

Il faut avouer que les joueurs de la Ligue 1 attendaient avec beaucoup d'impatience le mois de janvier 2019, et le début du championnat. Pourtant, quelques clubs et Ligues régionales paraissent s'employer à glacer leur enthousiasme puisqu'ils entretiennent une polémique quant à cette reprise générale.

Faut-il revoir la sentence du Tribunal arbitral de sport (TAS) du 15 novembre qui renvoie le football malien au quorum du 10 janvier 2015 ?

En effet, des clubs comme l'Avenir AC de Tombouctou, l'AS Police et l'AS Sabana, qui évoluaient en Ligue 2 réintègrent la Ligue 1. En revanche, Yeelen Olympique, Lafia Club de Bamako (LCBA), US Bougouni, Sonni de Gao, AS Black-Stars, AS Performance et USC Kita sont renvoyés en Ligue 2.

Ce groupement de clubs plaide en vérité pour un championnat à 20 clubs.

Difficile de trouver dans ces conditions des réponses capables de plaire à tout le monde. Il y a cependant la vérité du strict respect des textes et statuts de la Fémafoot.

Aujourd'hui, reprogrammer un championnat à 20 clubs ressemble à un vrai casse-tête dans un contexte où il n'y a plus de football au Mali depuis deux ans, ou presque. Inutile de revenir sur la genèse de cette absence totale de compétitions au Mali .

En effet, des différentes composantes de la société du pays jusqu'aux instances internationales du football n'ont pu trouver un modus-vivendi entre les différents camps.

L'équipe nationale des moins de 17 ans a déjà payé les pots cassés en étant écartée de la CAN de la catégorie.

Cela ne suffit-il pas déjà ?