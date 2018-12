Soudan: La richesse animale organise un symposium sur les défis du développement du secteur pastoral

L'autorité de la recherche de l'élevage a organisé un séminaire sur le thème «les défis du développement du secteur pastoral et des opportunités dans la corne de l'Afrique et l'importance scientifique et culturelle du système de connaissances des éleveurs de bovins».

Le symposium a été adressé par chercheur social pour le développement rural, directeur régional du réseau pastoral dans la Corne de l'Afrique, Dr. Ziri Miriam Frey en présence d'un certain nombre d'experts, de chercheurs et intéressés dans le domaine, les organisations de la société civile et volontaire et le réseau pastoral environnemental dans la corne de l'Afrique (Penha).

Dr. ziri a expliqué que le Soudan est le plus grand pays dans la corne de l'Afrique avec des pâturages naturels et que certaines de ses régions se sont détériorées par des plusieurs raisons, notamment la désertification et des phénomènes environnementaux négatifs tels que le phénomène du changement climatique et ses répercussions sur le mouvement des pasteurs et il y a aussi plusieurs secteurs touchés par la dégradation des pâturages dont le premier est le bétail, l'agriculture, les réserves, la faune et autres secteurs.

La directrice générale de la recherche de l'élevage, Prof. Ibtisam Amin Quraish a affirmé l'importance de la recherche appliquée dans la promotion et le développement du secteur de l'élevage, indiquant que le Soudan contribue avec de plus de 20% de la production nationale de revenus.

Il a noté aux efforts déployés par sa direction dans la recherche de la santé et de la production animale, l'enracinement des races et la sensibilisation des petits producteurs, soulignant que la recherche scientifique est un pilier essentiel dans la lutte contre l'impact négatif du secteur de l'élevage.