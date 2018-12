Guinée: Interruption de l'installation de l'exécutif communal à Matoto - "On sent que c'est quelque chose de préméditer", selon Alpha Oumar Taran Diallo

Dans un entretien accordé à notre rédaction, Alpha Oumar Taran Diallo président de l'Alliance Démocratique pour le Renouveau (ADR) et coordinateur du mouvement républicain (MR) a dénoncé la décision de Bourema Condé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) d'annuler l'élection du maire de Matoto le 15 décembre dernier.

"Ce n'est pas une surprise pour nous parce que depuis que ce gouvernement est installé en 2010, il agit en violant de façon flagrante nos lois et règlements à commencer par le président de la République. Il y a beaucoup d'actes qui ont été pris dans ce pays-là qui violent foncièrement nos lois et règlements.

Malheureusement, la justice n'est pas à mesure de contrecarrer cela sinon, la loi électorale et le code des collectivités sont tous clairs que le ministre de l'administration n'a pas le pouvoir d'annuler un quelconque vote.

C'est clairement établi que c'est la juridiction qui commande la circonscription qui est habilitée à se prononcer sur un quelconque manquement ou revendication au niveau de ces élections-là", a-t-il entamé.

Et le leader de l'ADR de poursuivre: "On aurait été heureux sin on avait saisi le tribunal de Mafanco mais, malheureusement le ministre a fait comme d'habitude. C'est-à-dire en violant les lois de la République comme par le passé puisqu'il n'y a pas la Haute Cour de Justice.

Pour le cas précis de Matoto, le maire élu c'est Kalémodou Yansané puisque tout le monde a vu que le décompte est terminé. Il a eu 23/45. Je ne vois pas comment on peut changer cela. Si on change cela, il faudra revenir sur les résultats des élections présidentielles".

Plus loin, il a fait savoir que celui qui a perturbé le processus est non seulement cadre du MATD mais aussi, il y a des informations qui indiquent qu'il figurait sur la liste du RPG Arc-en-ciel aux élections communales du 4 février dernier.

"Tout le monde est unanime que c'est le jeune frère de l'ancien président de la délégation spéciale de Matoto.

Donc c'est un membre du RPG qui a semé cette pagaille. Cela nous rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le FPI de Laurent Gbagbo.

Le plus regrettable est du fait que les forces de l'ordre n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est passé surtout que c'est un seul individu qui l'a provoqué. On sent que c'est quelque chose de préméditer.

C'est bien organisé pour interrompre le processus parce que si ça continuait le RPG n'allait avoir aucun représentant dans l'exécutif communal", a-t-il indiqué.

L'opposant a profité de l'occasion pour pour répondre au président Alpha Condé qui reproche à Cellou Dalein Diallo de n'avoir pas développé sa sous-préfecture et le Fouta Djallon lorsqu'il était ministre et premier ministre.

"Le président de la République passe tout son temps à dire que Monsieur Cellou Dalein Diallo n'a pas développé sa sous-préfecture d'origine et le Fouta Djallon. Cela démontre que durant les huit années qu'ils ont dirigées la Guinée, ils n'ont pas compris comment un État fonctionne.

Un ministre n'est pas nommé pour faire un investissement personnel et privé dans sa préfecture ou dans sa commune rurale. Malheureusement cela dénote de l'ignorance dans laquelle ils se trouvent toujours.

Ça peut aussi nous indiquer que quel que soit ce qu'un ministre fera, il n'y aura pas de poursuite ou des sanctions qui pourraient tomber. C'est un encouragement qui est donné aux ministres pour le détournement des deniers publics et des investissements privés", a-t-il affirmé.