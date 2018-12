Sénégal: Tambacounda - Des élèves réalisent un film sur la paix et la tolérance

Tambacounda — Environ 40 élèves de différents collèges et lycées de Tambacounda (est) ont réalisé un court métrage sur "la paix et la tolérance", en vue d'ancrer davantage ce sujet au sein de leurs communautés marquées par une diversité ethnique et culturelle.

Dans le but de contribuer au développement culturel, ces jeunes formés par "Imagination Afrika", une association à but non lucratif, ont réalisé un film sur la diversité ethnique et culturelle de leur région, dans le but d'amener leurs communautés à cultiver la tolérance pour une paix durable.

Ils abordent ainsi plusieurs thématiques dans cette œuvre, parmi lesquelles les problèmes de castes dans la société qui disent-ils constituent "un frein" à l'épanouissement des populations et au développement des terroirs.

Selon Fatimata Dieng, responsable de ce projet à "Imagination Afrika", ce film vise à sensibiliser les jeunes adolescents sur la tolérance et l'extrémisme violent, afin qu'ils deviennent des acteurs du changement escompté dans ce domaine.

"La région de Tambacounda est frontalière avec plusieurs pays. Donc, la diversité culturelle est une réalité dans la zone. Pour faire régner la paix et la tolérance, nous devons mettre les jeunes au premier plan pour un environnement assaini", a-t-elle dit lors de la projection du film au centre culturel régional.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des jeunes élèves ou non scolarisés ont été formés pendant deux ans en multimédia, codage et création de sites web pour véhiculer des messages portant sur la paix, le culte du travail, le courage et le leadership, a souligné Fatimata Dieng

"Imagination Afrika" a en projet de développer des programmes, des activités et surtout des expositions consacrés au développement de la culture en vue de développer "la pensée créative et critique" chez les enfants, selon Mme Dieng.