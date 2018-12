Seychelles: Des agriculteurs seychellois primés lors des business awards 2018

Deux agriculteurs qui ont excellé en 2018 ont été récompensés pour leur esprit d'entreprise lors des Business Awards organisés cette année par la Chambre de commerce et de l'industrie des Seychelles (SCCI).

Jean-Pierre Morin a remporté le prix du meilleur entrepreneur alors que le jeune entrepreneur de l'année a été attribué à Nelson Renaud.

M. Morin et M. Renaud faisaient partie des 30 entrepreneurs ayant remporté des prix lors de la 7ème édition du Business Award organisé jeudi soir au Barbarons Avani Resort & Spa.

M. Morin est propriétaire de Rosebelle Farm et de Rosebelle Meat Supply Company et dirige l'entreprise depuis l'ouverture de sa première boucherie en 2010. M. Morin est agriculteur à plein temps et s'est aventuré dans la boucherie il y a huit ans.

Dans sa principale boucherie Rosebelle à Plaisance - sur la côte est de Mahé, l'île principale des Seychelles -, M. Morin a confié à la SNA qu'il attribuait ses exploits à son regretté père, Cherubin Morin, également agriculteur, qui lui aurait appris tout ce qu'il savait. .

«Je suis né dans une ferme et l'agriculture est quelque chose que je vis et que je respire.

J'ai commencé à travailler avec mon père pendant les week-ends et les vacances scolaires et, dès l'âge de 10 ans, je l'accompagnais au marché dès 4 heures du matin.

Mon père m'a appris très tôt à travailler et surtout à travailler dur », a déclaré M. Morin, qui se lève encore tous les jours à 4 heures du matin.

M. Morin a déclaré que ce prix était l'accumulation de dévouement, de travail acharné et de sacrifices qu'il avait faits au fil des ans pour le secteur agricole.

Le gagnant du prix du meilleur entrepreneur (1ère à gauche) attribue ses réalisations à son regretté père, Cherubin Morin. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Sans travail acharné, il n'y a rien. Chaque jour, j'ai encore des tâches quotidiennes à accomplir à la ferme, ce qui inclut l'alimentation des porcs, c'est ce que je fais tous les jours », a expliqué M. Morin, ajoutant qu'il essaie tous les jours de visiter ses points de vente et de participer activement à la boucherie.

Depuis la création de Rosebelle, M. Morin a ouvert quatre autres points de vente à Mahé et un à Praslin, la deuxième île la plus peuplée. Deux autres magasins Rosebelle devraient ouvrir leurs portes à Anse Royale et à Providence l'année prochaine.

De son côté, plein d'innovation et d'enthousiasme, M. Renaud apporte l'innovation à sa ferme située à Anse à la Mouche, dans le sud de Mahe. Le résidant de Saint-Louis, un district situé à la périphérie de la capitale Victoria, âgé de 30 ans, pratique un mode d'agriculture appelé permaculture qui comprend des techniques d'agriculture durable.

«L'objectif de mon entreprise, « Permaculture Seychelles », est d'accroître la production agricole dans le pays. Ce type de technique consiste en de nombreuses innovations telles que l'aquaponique», a déclaré M. Renaud.

M. Renaud a expliqué que «les efforts de la permaculture pour imiter la nature dans laquelle les techniques traditionnelles sont fusionnées avec l'ingénierie et la technologie modernes afin de produire des produits frais et biologiques».

Bien que la permaculture ne soit pas une forme d'agriculture connue aux Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, M. Renaud a indiqué que son entreprise avait attiré beaucoup d'attention, en particulier de différentes organisations de la région.

«Ils sont fous de mon projet et les Seychelles ont donc dû reconnaître qu'il existait des jeunes ouvrant la voie à la réussite pour d'autres jeunes. C'est mon objectif », a déclaré M. Renaud, qui a avoué ne pas avoir été surpris lorsque son nom a été appelé pour recevoir le prix.

M. Renaud a expliqué que, conjointement avec la Local Food Producers Association, il souhaitait faire en sorte que le secteur de l'agriculture devienne un secteur organique, innovant et permettant l'utilisation de technologies différentes et modernes.

«L'agriculture est un travail difficile, mais nous, les agriculteurs, pouvons travailler plus intelligemment», a déclaré M. Renaud, qui a récemment aidé l'école primaire de Perseverance à mettre en place son système d'aquaponique, devenant ainsi la première école à cultiver des légumes selon cette méthode.

Lors de la 7e édition du prix des entreprises des Seychelles, il y avait une présentation du prix d'excellence d'une vie décerné au regretté Deenu Pillay, tandis que Kathleen Mason remportait le prix de la femme déterminée et motivée dans le monde des affaires local.

Le secrétaire général de la SCCI a déclaré que les récompenses de cette année étaient difficiles, car elles étaient ouvertes à toutes les entreprises, dans tous les domaines.

«Cette année, nous avons ouvert le processus de candidature au grand public et des entreprises ont également présenté leurs propres candidats», a expliqué Louana Pillay. Mme. Pillay a ajouté que maintenant les gens sont plus intéressés par les récompenses car gagner de telles récompenses est un exploit.

«Les récompenses décernées aux entreprises sont un moyen de pousser le secteur des entreprises à aller de l'avant et de leur permettre d'exposer leurs services et d'informer les gens sur leur nature», a déclaré Mme. Pillay, qui a précisé que l'année prochaine, l'accent serait mis pour rendre les récompenses plus transparentes.

Les gagnants du prix ont été choisis par un jury composé de juges indépendants.