Congo-Brazzaville: Pascal Nzonzi en bonne place sur l'affiche du film " Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? "

Pour le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet sur la toile, le Congolais, pour lequel était apparue la polémique sur l'affiche des "Visiteurs 3", figure sur l'affiche et son nom y est bien mentionné.

Souvenez-vous, en avril 2016, de la polémique qui avait entouré l'affiche des "Visiteurs 3", où apparaissait l'acteur congolais, Pascal Nzonzi, sans que son nom n'y soit inscrit.

Les voix s'étaient élevées pour dénoncer, pour les uns, « un manque de considération » de la part de Gaumont, distributeur du film, et, pour les autres, un acte raciste le privant d'être cité aux côtés des Christian Clavier, Jean Reno, Marie-Anne Chazel et autres Alex Lutz, Frank Dubosc et Karin Viard.

À l'époque, pour sa défense, Gaumont avait invoqué des raisons « contractuelles », estimant que « la présence sur l'affiche est négociée entre les acteurs et la production » et se défendait d'avoir produit, peu de temps avant, le film "Chocolat" avec l'acteur noir Omar Sy en tête d'affiche.

On retrouve donc Claude et Marie Verneuil, toujours interprétés par Christian Clavier et Chantal Lauby. Ces derniers vont devoir faire face à une nouvelle crise familiale. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger.

Medi Sadoun, Ary Abittan, Frédéric Chau et Noom Diawara prêtent à nouveau leurs traits à ces personnages.

Totalement incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont évidemment prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises !

L'artiste comédien Pascal Nzonzi reprend son rôle du patriarche André Koffi, accompagné de Salimata Kamata qui interprète sa femme Madeleine. Une petite nouvelle va venir bouleverser tout ce petit monde... : il s'agit de l'humoriste Claudia Tagbo.

Elle se glisse dans le costume de Nicole, future épousée de la fille des Koffi, Viviane (Tatiana Rojo).

Quant aux rôles des filles Verneuil, ils sont toujours interprétés par Elodie Fontan, Emilie Caen, Frédérique Bel et Julia Piaton. La comédie va-t-elle dépasser le succès du précédent opus ? Réponse le 30 janvier 2019 au cinéma !