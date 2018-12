Algérie: El-Oued - Le parcours scientifique d'Abou El-Kacem Sâadallah mis en exergue

El-Oued — Les participants à la 3ème conférence "Dr. Abou El-Kacem Sâadallah : parcours scientifique à l'étranger, défis et perspectives" ont mis en exergue, samedi à El-Oued, le parcours scientifique de cette personnalité qui a consacré sa vie à la "préservation de l'identité, des constantes nationales et de l'unité territoriale".

Pour l'universitaire Arezki Ferrad, l'historien Abou El-Kacem Sâadallah "avait défendu farouchement l'identité culturelle et les constantes nationales dans un cadre arabo-musulman et l'intégrité territoriale du pays".

De son côté, l'universitaire Moussa Benmoussa a évoqué, dans sa communication intitulée "Le chercheur Abou El-Kacem Sâadallah, souffrances et défis", le parcours scientifique, depuis ses premières études jusqu'à l'obtention de diplômes supérieurs, avant d'aborder "les souffrances et les contraintes rencontrées par le doyen des historiens à la recherche des vérités historiques".

Le directeur de la bibliothèque publique, organisatrice de la conférence, Tidjani Tama, a plaidé, à l'occasion, pour la création de "la fondation Abou El-Kacem Sâadallah pour l'histoire et le savoir qui, a-t-il dit, constitue une préoccupation commune des hommes de Lettres et du Savoir, notamment ceux ayant côtoyé le défunt intellectuel tout au long de sa carrière de scientifique, car elle (fondation) constitue un mécanisme à même de préserver le legs intellectuel et le produit culturel de cette personnalité dans différents domaines des sciences et du savoir".

Initiée par la bibliothèque publique, en coordination avec l'université Hamma Lakhdar d'El-Oued, cette rencontre, abritée par le centre culturel de Guemmar, a regroupé un aréopage de chercheurs, d'historiens et d'hommes de lettres d'universités nationales concernés par les recherches historiques et culturelles traitant des thèmes liés à la vie et aux œuvres d'Abou El-Kacem Sâadallah.