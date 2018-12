Congo-Brazzaville: Léo-Cady Kakama publie " Cheveux crépus d'excellence ! "

L'ouvrage de cent trente-six pages, paru aux Editions Kakama, « Accroche-toi », offre aux lecteurs un guide pratique et manuel de conscientisation à la sagesse « Kimuntu » face aux aliénations non seulement mentales mais également physiques des porteurs de cheveux crépus.

"Cheveux crépus d'excellence" est passé sous silence lors de sa parution en France. Et pourtant, du côté du Congo, plus exactement à Pointe-Noire, l'engouement pour ce guide pratique capillaire écologique a été immédiat auprès des jeunes et enseignants chercheurs, à en croire la distribution assurée sur place par la Librairie Paillet.

De quoi parle ce livre ?

A priori, l'auteure s'évertue à faire aimer le cheveu crépu et propose des solutions pour l'hydrater car, il est sec, fin et s'étouffe en boucles compactes très serrées. De surcroît, il pousse en spirale et sort couché sur le cuir chevelu, contrairement au cheveu lisse qui pousse tout droit.

En dehors des caprices de ce cheveu, Léo-Cady Kakama est dans l'état d'esprit de vouloir sortir les femmes noires et métissées des fastidieux diktats de beauté quant aux critères standards comme les cheveux longs, lisses et brillants.

« Dans ce livre, le lecteur peut aller directement au chapitre de son choix », conseille-t-elle. Et d'expliquer qu'elle distille des conseils d'accompagnement pour obtenir de beaux cheveux sains.

Elle enseigne également les méthodes d'apprentissage pour effectuer des tresses et propose différents modèles de coiffures dédiés aux cheveux naturels.

Enfin, par ses illustrations et les fiches mnémotechniques, le livre invite à la découverte des différentes plantes du Bassin du Congo aux vertus thérapeutiques.

« De quoi susciter un réel besoin d'appartenance au collectif de recherches de solutions capillaires propres aux Africains », concède l'auteure.

Entre deux coupes de Noël et du Nouvel An, la diaspora découvre cet ouvrage à point nommé, juste avant les prochaines tables rondes sur le Nappy / « Naturel Happy », la fierté des origines et de l'identité au Salon du Livre Paris de mars 2019.