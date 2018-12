Congo-Kinshasa: Report des élections à Beni, Butembo et Yumbi - Une requête en inconstitutionnalité de la décision de la Céni déposée à la Cour constitutionnelle

La décision de la Centrale électorale, d'après Théodore Ngoy, l'auteur de la requête, aurait été prise en violation des dispositions pertinentes de la Constitution.

Le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) reportant au mois de mars les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, dans les villes et territoires de Beni, Butembo ainsi que Yumbi (Maï-Ndombe) est loin de plaire aux candidats et, particulièrement, aux postulants à la magistrature suprême.

Ces derniers, dont le territoire national constitue la seule et unique circonscription électorale, ont de quoi piquer une sainte colère car cette décision, non seulement modifie la cartographie électorale, mais en plus amoindrit les chances des candidats ayant un ancrage important dans les circonscriptions concernées.

C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'initiative prise vendredi par un des candidats à la présidentielle, Théodore Ngoy, auteur d'une requête en inconstitutionnalité devant la Haute Cour au sujet du report, par la Céni, des scrutins à Beni, Butembo et Yumbi. Il est convaincu de l'illégalité de cette mesure qui prive plus d'un million des Congolais de leur droit légitime de vote.

Il exhorte, de ce fait, la Cour constitutionnelle à déclarer « l'inconstitutionnalité » de la décision de la Céni. « En ma qualité de candidat président de la République n°12, je viens de saisir la plus haute juridiction de notre pays, la Cour constitutionnelle, par requête en inconstitutionnalité de la décision de la Céni de modifier le calendrier électoral et la circonscription électorale du candidat président de la République en reportant sine l'opération de vote à Beni, Beni ville, à Butembo ville et Yumbi en violation des dispositions pertinentes, constitutionnelles ainsi que le démontre la requête sus-vantée », a-t-il écrit dans sa requête envoyée vendredi à la Haute Cour.

Aussi le pasteur Théodore Ngoy demande-t-il à chacun des juges de bien vouloir examiner les mérites de cette requête en urgence « en invitant les parties aujourd'hui à comparaître devant la Cour, contradictoirement et à prendre la cause en délibéré en vue de prendre la décision sur le fond le même jour dans l'intérêt supérieur de la nation exposée en péril par la décision entreprise ». Tout en saluant l'initiative de ce candidat à la présidentielle, certaines langues prédisent déjà son échec eu égard, d'après elles, à l'inféodation de la Haute Cour au régime en place.