Algérie: Adrar - Début de la 12e édition du Festival national culturel d'Ahellil à Timimoun

Le coup d'envoi des festivités de la 12ème édition du festival national culturel d'Ahellil a été donné vendredi à Timimoun (220 km au nord d'Adrar) en hommage au défunt Moulay Slimane Seddik, connu sous le nom de "Moulay Timi".

Cette initiative traduit une reconnaissance aux efforts déployés durant toute sa vie par le défunt au service du patrimoine de la région et son accompagnement de chercheurs dans leurs travaux, à l'instar de l'académicien Mouloud Mammeri et autres chercheurs et gens des médias.

Présidée par les autorités locales, la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du Secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad et de la présidente de la déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a été marquée par un défilé folklorique, haut en couleurs et sonorité, des troupes participantes à la satisfaction d'un public nombreux venu se délecter des exécutions de bonne facture artistique.

Ce rendez-vous culturel annuel (28-30 décembre) s'assigne, entre-autres objectifs, la préservation de ce legs culturel séculaire, classé patrimoine immatériel mondial par l'UNESO, sa promotion et l'encouragement des associations culturelles émergentes en ce genre au niveau de la région du Gourara, a indiqué le commissaire du festival.

Selon M. Djouli, cette manifestation culturelle verra l'organisation des soirées artistiques animées par 24 groupes activant dans des association d'Ahellil, outre des conférences intellectuelles qui seront encadrées par des enseignants intéressés par ce patrimoine.

Aussi, une autre conférence intellectuelle sera programmée en marge de ce festival qui sera animé par des académiciens et des chercheurs.

Cette conférence qui sera organisée au niveau de la bibliothèque publique à Timimoune évoquera plusieurs questions relatives aux différents aspects de ce patrimoine amazigh.