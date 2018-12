Tunisie: Médaille d'or pour Menayar Jerbi

Face à une concurrence intense de la part des gymnastes arabes venus d'Egypte, du Maroc, d'Algérie, de Libye, d'Arabie saoudite, de Jordanie, de Syrie et de Tunisie, les débats étaient passionnants, vu l'équilibre des forces des gymnastes hommes et dames arabes. Il a fallu toute la détermination des sélections tunisiennes pour que ces dernières glanent des médailles.

Mais la palme de cette compétition est revenue à la championne tunisienne Menayar Jerbi qui a réussi à détrôner la suprématie arabe pour remporter la médaille d'or. Une consécration fort méritée de cette gymnaste qui a déployé beaucoup d'efforts dans les entraînements pour offrir l'or à la Tunisie. Avec cette médaille, ses coéquipiers et coéquipières ont remporté six argent et une seule médaille de bronze (Malek Sakr).

Championnat arabo-méditerranéen en Tunisie

«Je suis satisfait du niveau des gymnastes arabes et surtout tunisiens qui ont honoré leur contrat dans cette joute arabe. Je vous ai souligné qu'en parallèle avec ces championnats, j'ai saisi l'occasion pour me réunir avec le président de la Confédération méditerranéenne de gymnastique afin de signer une convention avec l'Union arabe de gymnastique. Et à cette occasion, on a obtenu l'organisation de la 1ère édition du championnat arabo-méditerranéen en juin 2019 à Tunis avec la participation de 30 pays arabes et méditerranéens», a conclu Fayçel Zemni.