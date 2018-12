Algérie: L'importation des produits alimentaires en légère hausse à novembre 2018

Alger — La facture globale des importations des produits alimentaires a enregistré une légère hausse durant les onze premiers mois de 2018, tirée essentiellement par les importations des groupes céréales, semoules et farines ainsi que des tourteaux et résidus de l'extraction de soja, a appris l'APS auprès des Douanes algériennes.

La facture globale d'importation du Groupe des produits alimentaires, représentant près de 19% des importations globales, a atteint 7,844 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin novembre 2018 contre 7,767 mds usd durant la même période de 2017, en hausse de 77 millions de dollars (+0,99%), précise le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (Cntsid).

Par catégories de produits, la facture des importations des céréales, semoules et farines a grimpé à 2,844 mds usd contre 2,552 mds usd, soit une augmentation de plus de 292 millions de dollars (+11,46%) entre les deux périodes de comparaison.

Quant aux importations des tourteaux et résidus de l'extraction de soja, elles se sont chiffrées à 587,4 millions usd contre 386,95 millions usd, en hausse de 200,44 millions usd (+51,8%).

En revanche, cinq principaux produits alimentaires (laits et produits laitiers, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont connu des baisses.

Ainsi, le lait et produits laitiers ont été importés pour 1,287 mds usd contre 1,312 mds usd, en baisse de 25 millions usd (-1,93%).

Concernant les sucres et sucreries, ils ont été importés pour 771,04 millions usd contre 958,4 millions usd, soit une diminution de 187,34 millions usd (-19,55%).

Les légumes secs ont également reculé à 300,7 millions usd contre 376,21 millions usd, en baisse de 75,52 millions usd (-20,07%).

De même, les importations du café et thé ont baissé à 342,54 millions usd contre 396 millions usd, en baisse de 53,45 millions usd (-13,5%).

Les importations des viandes ont également reculé à 168,53 millions usd contre 181,52 millions usd, en baisse de 13 millions usd (-7,16%).

En dehors de ces sept (7) principaux produits, le reste du Groupe des produits alimentaires a été importé pour 1,54 mds usd de janvier à fin novembre 2018 contre 1,60 mds usd à la même période de 2017.

Concernant les huiles destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs importations ont totalisé 912,63 millions usd contre 813,28 millions usd, en hausse de 99,35 millions usd (+12,22%).

Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 8,75 mds usd entre janvier et fin novembre 2018 contre 8,58 mds usd sur la même période de 2017.

Poursuite de la hausse des importations des médicaments

Pour ce qui concerne la facture d'importation des médicaments (classées dans le Groupe des biens de consommation non alimentaires) durant les onze premiers mois de 2018, elle s'est établie à 1,942 mds usd contre 1,723 mds usd à la même période de 2017, en hausse de 219 millions usd (+12,7%).

Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, avaient été mis en place dès le début de l'année dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale.

Il avait ainsi été décidé de la suspension provisoire d'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, et ce, à travers l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% et le relèvement des droits de douane pour des produits alimentaires.

En outre, la Loi de finances complémentaire 2018 a institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), non encore appliqué, pour les opérations d'importation de biens, qui est fixé entre 30% et 200%, qui sera perçu en sus des droits de douane.