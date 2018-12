Tunisie: Des jeunes en péril

Nous savons que ce genre de projet a essaimé à travers le monde et que c'est en Côte d'Ivoire que l'on a commencé à ouvrir ces camps d'entraînement qui réunissent de jeunes enfants pris au berceau, pour les soumettre à un entraînement poussé à l'effet de faire d'eux des joueurs de qualité.

Le Qatar, par exemple, «prépare» son équipe représentative au Mondial qu'il organise, au moyen de ces «académies» implantées un peu partout. Les meilleurs éléments seront, en temps utile, groupés et porteront la nationalité de ce pays.

Une façon comme une autre de voir les choses, et cela ne nous concerne pas. Reste que cette mode est maintenant d'usage un peu partout. Elle l'est bien entendu chez nous dans différentes disciplines. Nous ignorons tout ce qui s'y passe et la fédération n'en connaît peut-être pas davantage. Ces jeunes seront-ils un jour des éléments sur lesquels pourront compter les clubs tunisiens ? C'est la grande question qui se pose.

Caché durant trois ans

En effet, à l'étranger, le PSG, la Juve, Lyon et autres clubs sont en train d'investir dans des pays subsahariens pour ramener les pépites qui apparaissent, ici ou là.

C'est ainsi que les médias français ont révélé que l'AS Monaco paie des primes pour des joueurs de 15 ans et que des gratifications sont servies à la famille d'un joueur de 12 ans. Et comme un jeune ne peut avoir de contrat avant 15 ans, on procède au paiement d'une aide au logement avec une sorte de primes anticipées, etc.

D'autres clubs servent des... rémunérations pour les parents ou plus simplement leur procurent des cartes de séjour des plus régulières et les font embaucher dans des emplois sur mesure. A l'Olympique de Lyon, Traoré a été caché durant 3 ans avant de le déclarer.

Il y a bien d'autres subterfuges pour découvrir, couvrir et enfin s'approprier l'avenir de bien de jeunes qui, une fois devenus des stars, permettront aux clubs qui les ont aidés à percer, d'avoir un retour sur investissements très intéressant.

En opérant de cette manière, on ne peut que conclure qu'il y a forcément des accords entre les clubs et les autorités de tel ou tel pays pour que ces «transferts» se fassent sans remous avec une éventuelle naturalisation des sujets les plus intéressants.

Il n'y a rien de caritatif

C'est ainsi malheureusement que se conçoit le professionnalisme en ce XXIe siècle.

Mais encore une fois, nous pensons que des clubs de renom n'agissent pas de manière caritative en encourageant et même en offrant leurs noms pour telle ou telle «académie».

La Tunisie est-elle entrée dans ce manège qui, à terme, verra bon nombre de ses gamins «enlevés» par des pays, des clubs qui ont de l'argent ? Il ne s'agit pas de répondre par un oui ou un non, mais bien de garanties à donner et de mesures sérieuses à prendre. L'argent a réussi à convaincre bien des personnes hésitantes et de très nombreux jeunes, en Afrique subsaharienne, ont été arrachés à leurs familles, ont été pris en charge, n'ont pas en fin de compte réussi pour une raison ou une autre et ils se sont retrouvés sur le carreau.

Nous savons que nos boxeurs, nos lutteurs, nos handballeuses, sont prisés en Europe, où on cherche à les naturaliser. C'est le cas également des handballeurs dans les pays du Golfe. D'où une certaine méfiance de ces projets qui semblent très intéressants, desquels on donne une image fort attrayante, mais qui pourraient cacher bien des vices.

Il ne suffit donc pas de répondre aux questions qui se posent. Il faudrait que les cahiers des charges soient attentivement préparés pour que nos gosses ne deviennent jamais des marchandises qu'on vend à tour de bras. Les tentations sont si grandes que la tutelle et les fédérations concernées doivent absolument ouvrir l'œil. Et le bon !