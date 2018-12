Algérie: Tamanrasset - Hattab pose la première pierre du centre sportif Olympafrica

Tamanarasset — Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab, a procédé samedi à la pose de la première pierre du projet de réalisation du centre sportif africain "Olympafrica" dans la commune de Tazrouk (270 km Nord-est de Tamanrasset).

"Cette nouvelle structure sportive par excellence revêt une importance particulière eu égard à sa dimension africaine, car elle contribuera à la sélection et la structuration des jeunes capacités sportives et au développement du mouvement sportif dans la région du Grand Sud du pays", a souligné M. Hattab en marge de la pose de la première pierre de ce projet sur les hauteurs de la commune de Tazrouk (1.800 m d'altitude), dans le cadre de sa visite de travail dans la région.

Accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, et du président du Comité Olympique Sportif Algérien (COA) et de l'Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA), Mustapha Berraf, ainsi que des représentants des comités olympiques du Mali, du Niger et du Sénégal, Mohamed Hattab a affirmé que le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya a été consolidé par plus de 200 projets, dont l'Olympafrica constitue un plus aux efforts de développement des sports dans cette wilaya, dans les régions voisines et même pour les pays africains limitrophes".

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a, pour sa part, souligné que "cet important centre, est un acquis pour la région, caractérisée par de multiples spécificités, et offre l'opportunité aux jeunes de la région de développer leurs talents et de démontrer leurs capacités" dans les différentes disciplines. De son côté, le président du COA, Mustapha Berraf, a indiqué que le Comité "s'emploie activement et dans un effort soutenu à la réussite de ce projet et à la promotion des sports dans la région".

Le futur centre sportif africain, qui occupe une superficie de cinq (5) hectares, comporte une piste d'athlétisme, un stade de football, des salles de sports spécialisées (basket-ball, handball, judo, karaté, et autres), en plus d'une piscine de proximité, des pavillons administratifs, un centre d'accueil, devant servir également à la formation supérieure dans différentes disciplines sportives, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) a, au terme de sa visite dans la wilaya de Tamanrasset, inspecté le chantier de réalisation d'un stade d'athlétisme dans la commune de Tazrouk.