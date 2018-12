Afrique: L'investissement intra-africain au cœur du débat

Cette conférence autour des mécanismes de financement des opérateurs africains aura pour objectifs stratégiques d'évaluer la situation sur le financement du commerce et de l'investissement en Tunisie et en Afrique, présenter les offres et autres mécanismes de financement sur le continent africain, ériger un espace d'opportunités et de rencontres entre organismes panafricains de développement économiques ( banquiers, capital-risqueurs, fonds d'investissement, experts..).

Cette conférence sera une occasion pour proposer des solutions financières alternatives (Fintech, capital développement, assurance-crédit, crowdfunding... ) pouvant intervenir en complément de l'offre bancaire traditionnelle africaine, faire un focus sur les stratégies tripartites et les possibilités de financement des projets structurants en Afrique ( France, Allemagne, Chine... ), rapprocher les banques tunisiennes de leurs homologues panafricaines pour faciliter l'accès aux services financiers en Afrique.

C'est une opportunité également pour favoriser le networking, l'échange et les partenariats entre les opérateurs économiques à la recherche de ressources et de bailleurs de fonds. Une opportunité pour quelques pays subsahariens de présenter leur plan de développement économique, les projets d'investissement structurants en particulier en PPP, ainsi que les modalités de financement.

Au programme, des workshops seront organisés, en présence des institutions financières panafricaines et des opérateurs économiques, permettant de développer des synergies et de saisir les opportunités offertes par le secteur privé.

Workshops

Environ 1.000 cadres et décideurs africains, ministres d'investissement africains, les patrons des institutions financières panafricaines et internationales, des experts... seront réunis lors des assises de cette conférence pour réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens d'enrichir les dispositifs et techniques de financement, à même de soutenir le développement attendu du commerce et de l'investissement intra-africain.

La conférence s'articule autour de plusieurs thèmes, à savoir «Les politiques d'intégration régionale et diplomatie économique: comment accélérer l'investissement, la croissance et les échanges commerciaux interafricains», «Quelle collaboration Banque et private Equity pour soutenir les investissements en Afrique», «L'intelligence économique et la garantie du commerce et des investissements en Afrique», «Les Fintech et la transformation digitale en Afrique», «Les alternatives et les mécanismes de financement du commerce en Afrique», «La stratégie tripartite et les possibilités de financement des projets structurants en Afrique», «l'économie verte et les possibilités de financement en Afrique», «Les études de PPP sectoriels et le financement des grands projets»...