Algérie: Abdelmalek Benhabylès inhumé au cimetière de Sid Naâmane à Bouzaréah

Alger — L'ancien président du Conseil constitutionnel, Abdelmalek Benhabylès, décédé dans la nuit du vendredi à Alger à l'âge de 98 ans, a été inhumé samedi au cimetière de Sid Naâmane à Bouzaréah (Alger).

Les obsèques se sont déroulées en présence notamment, du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre d'Etat, conseiller spécial du président de la République, Tayeb Belaiz, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, du secrétaire général de la présidence de la République, Habba El-Okbi, ainsi que des personnalités politiques et nationales et ses proches.

Né à Sétif, Abdelmalek Benhabylès, avait été militant du mouvement national, au sein du Parti du peuple algérien (PPA) et du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD ), au Front de libération nationale (FLN historique), cadre de l'Union des étudiants musulmans algériens (UGEMA) et vice-président de l'association des étudiants Nord de l'Afrique ainsi que membre du gouvernement provisoire de la République algérienne.

Il avait occupé plusieurs postes de responsabilité après l'indépendance, notamment, ambassadeur en Tunisie et au Japon, avant d'être désigné secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Il avait occupé le poste d'ambassadeur en Suisse et au Vatican, puis a été membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Il avait présidé une organisation non gouvernementale, l'Académie de la société civile algérienne et est fondateur de l'Association d'amitié algéro-japonaise.

Il a aussi occupé le poste de ministre de la Justice, puis secrétaire général de la présidence sous le mandat du défunt président de la République, Chadli Bendjedid. Le dernier poste occupé par Abdelmalek Benhabylès était président du Conseil constitutionnel de 1989 à 1995.

Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a loué le riche parcours du regretté et sa longue expérience de militantisme durant la révolution, ses qualités humaines et son abnégation au service du pays.