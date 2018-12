Tunisie: Réductions et promotions intéressantes - Pour un réveillon parfait

Jeudi après-midi, dans les ruelles de la ville de Tunis qui mènent vers les grandes surfaces, les marchands ambulants ont installé leurs étals. Sur ces étals en bois pour les uns et en plastique pour d'autres, on trouve de tout : de vieux jouets pour enfants, des peluches et même des vêtements et accessoires pour fêter comme il se doit le nouvel an...

Une foule dense s'est progressivement formée devant ces articles qui se vendent à prix cassé ; le but étant de faire plaisir aux enfants et de leur offrir des cadeaux pour bien clôturer l'année...

Cette dynamique n'épargne pas les grandes surfaces. Les clients s'y rendent dotés d'une liste d'achats pour ne rien oublier. «Il est question d'acheter tous les ingrédients nécessaires pour préparer un bon dîner familial.

Certainement, il faut réserver un budget plus ou moins conséquent pour fêter le nouvel an. Mais le nouvel an ne se fête pas tous les jours !

Surtout que cette année, mon fils aîné, qui vit à l'étranger, va venir passer quelques jours de vacances, avec nous.

Donc, c'est l'occasion de fêter convenablement la fin de l'année en famille autour d'un dîner familial et dans une ambiance parfaite», dévoile Najia, la cinquantaine, pimpante, qui s'apprête à se rendre dans le magasin d'à côté pour acheter les denrées dont elle aura besoin pour le dîner du 31 décembre.

Et si le nouvel an s'avère pour certaines personnes une bonne occasion pour offrir des cadeaux, les vitrines des magasins de décoration, de vêtements, des parfumeries... le reflètent très bien.

Des réductions et des promotions intéressantes sont affichées allant jusqu'à 50%. Les devantures sont ornées de sapins de Noël, de guirlandes, de boîtes et de coffrets à cadeaux, de tags,... Intéressés, les clients n'hésitent pas à profiter de ces offres, pour se faire plaisir et faire plaisir à tous ceux qu'ils aiment...

Dans un magasin de produits cosmétiques sur l'avenue de la Liberté, les coffrets et les boîtes à cadeaux de fin d'année ont été rangés avec beaucoup de goût. Selon la vendeuse du magasin, ces derniers jours de l'année sont la meilleure période où les ventes augmentent visiblement.

«Le nouvel an ne se résume pas uniquement à un dîner royal chez-soi ou dans un restaurant. Le nouvel an c'est aussi l'occasion pour se refaire une beauté et se faire chouchouter», nous explique la vendeuse qui s'affaire auprès des clientes.

Les fêtes de fin d'année profitent à plusieurs secteurs d'activité

A côté de ce tableau très animé, c'est un autre secteur d'activité très sollicité lors de cet évènement qui connaît une grande effervescence ! Ce sont les coiffeuses et les centres de remise en beauté !

Car oui, ces spécialistes du brushing, maquillage, soins... doivent bien s'organiser et répondre aux attentes de leurs clientes et clients qui veulent être sur leur trente et un le jour J.

Quant aux pâtisseries, elles sont prises d'assaut par les clients... Les préparatifs ainsi que les réservations pour fêter cette période de fin d'année se font bien évidemment à l'avance. Et pour se préparer, les premières décorations s'affichent déjà sur les vitrines.

Dans l'une des pâtisseries sise au cœur de la capitale, différents modèles de bûches, de gâteaux et de mini-gâteaux... sont exposés sur des présentoirs.

«Et si le client compte passer une commande pour la veille du nouvel an, il devrait passer par la caisse, laisser une avance et prendre son bon de commande», signale la vendeuse.

Idem pour les restaurants, les bars à tapas et autres lieux qui s'apprêtent bientôt à accueillir les clients pour les fêtes de fin d'année...

Ils ont habillé leur établissement de guirlandes, affiches, brochures et ont prévu des menus «spécial fête de fin d'année» ainsi que des spectacles animés par des troupes musicales au bonheur de ceux qui ont décidé de fêter le nouvel an à l'extérieur !

Préparer et réussir son nouvel an sereinement et sans stress... C'est bien l'objectif de tout un chacun ! Le Tunisien n'épargne, pour cela, aucun effort pour se préparer, selon son budget, à accueillir la nouvelle année et se préparer pour un nouveau départ...

Bonne année à toutes et à tous !