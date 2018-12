Tunisie: Béji Caïd Essebsi - «Nous dépasserons, ensemble, toutes les crises»

Hier, le président Béji Caïd Essebsi est sorti de son silence pour transmettre aux acteurs politiques qui gouvernent le pays et aussi aux acteurs de la société civile qui ont leur mot à dire à propos de la crise qui couve dans le pays le message suivant : «Vous êtes les responsables de la crise, vous avez l'obligation de vous entendre pour en faire sortir le pays.

Vous êtes condamnés à parler ensemble, à vous écouter les uns les autres et à trouver les solutions qui épargneront à la Tunisie la tragédie du 26 janvier 1978 quand le dialogue a été rompu entre l'Ugtt et le gouvernement et que les balles ont supplanté la négociation et la concertation».

Le chef de l'Etat a rassemblé, au palais de Carthage, autour de la table de la franchise, de la transparence et de la clarté les hommes «qui comptent à l'heure actuelle dans la mesure où ils sont au nom des partis, des organisations et institutions qu'ils représentent au-devant de la scène politique nationale et assument la lourde responsabilité de concevoir et de mettre en pratique les meilleures solutions possibles propres à sauver la Tunisie des dangers qui la guettent». «Et ces dangers -- devait souligner le chef de l'Etat -- sont réels, sérieux et graves».

Hier, le président Béji Caïd Essebsi a mis devant leurs responsabilités les hommes et les institutions dont les Tunisiens et les Tunisiennes attendent depuis des mois les réponses idoines à leurs préoccupations.

Autour de la table d'hier, que certains n'ont pas hésité à qualifier de conseil supérieur de la République, étaient conviés à dire ce qu'ils avaient sur le cœur Youssef Chahed, le chef du gouvernement, Mohamed Ennaceur, le président du Parlement, Noureddine Taboubi, SG de l'Ugtt, Samir Majoul, président de l'Utica, Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, Mohsen Marzouk, SG du parti Machrou Tounès, et enfin Mustapha Ben Ahmed, président du groupe parlementaire «La Coalition nationale», les trois derniers invités en leur qualité de partis soutenant le gouvernement actuel.

Et ils ont eu l'opportunité de débattre librement et en toute responsabilité de la crise qui secoue le pays. Mais après avoir écouté le message que le chef de l'Etat leur a transmis.

«Il n'est pas question, a-t-il rappelé, que la Tunisie vive de nouveau la tragédie du 26 janvier 1978 quand, en dépit de la mission de bons offices que j'ai menée en compagnie de Hassib Ben Ammar et Ahmed Mestiri, pour amener Habib Achour et Hédi Nouira à la table des négociations. Il y a quarante ans, syndicalistes et responsables du gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre et ce fut le jeudi noir du 26 janvier 1978».

Le chef de l'Etat ajoute : «Pour moi, vous êtes les responsables de la crise. Il vous incombe de trouver la solution que tout le monde attend».

Le président va encore plus loin pour affirmer : «Nos craintes sont sérieuses quant à l'avenir de la Tunisie. L'année 2019 est une année particulière. Elle sera marquée par l'organisation des élections législatives et présidentielle et nous avons le devoir absolu de les faire réussir. Idem pour le sommet arabe que la Tunisie abritera en mars 2019». Alors que la situation géostratégique est inquiétante.

Finalement et au bout d'un débat que le chef de l'Etat qualifie de «franc, ouvert, où chacune des parties présentes a fait montre de sa disposition à dépasser les blocages actuels», il a été décidé ce qui suit :

- La reprise du dialogue entre le gouvernement et l'Ugtt dans le but de parvenir à un accord consensuel sur l'augmentation des salaires des agents de la Fonction publique, en prenant en considération les possibilités réelles de l'Etat.

- La tenue au cours de la semaine prochaine d'une réunion au palais de Carthage au cours de laquelle sera examinée et probablement avalisée la solution à laquelle parviendront les négociateurs de l'Ugtt et leurs collègues du gouvernement.

Le chef de l'Etat n'a pas manqué d'exprimer sa conviction «qu'ensemble, nous sortirons de la crise et que le dialogue demeure notre atout numéro un en vue de vaincre toutes les difficultés».