Madagascar: Initiatives Educatives FAR - Pour revaloriser la profession rurale et agricole

Un concours de meilleures initiatives éducatives de la Formation Agricole et Rurale (FAR) a été organisé par le programme FORMAPROD (Formation Professionnelle et d'Amélioration de la Productivité Agricole) en partenariat avec la Direction Régionale de l'Education à Analamanga.

« L'objectif est d'insérer la FAR dans l'éducation fondamentale pour que les élèves, dès leur jeune âge, puissent s'approprier des activités agricoles.

Ce qui permettra entre-temps de revaloriser la profession rurale et agricole à travers la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et de la pisciculture, sans oublier la protection de l'environnement », a expliqué Ramanantsialonina Auguste, le directeur régional de l'Agriculture et de l'Elevage, lors d'une conférence de presse hier au CNEAGR à Nanisana.

Critères de sélection. Ainsi, 145 établissements scolaires publics et privés de niveau primaire et secondaire ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par les organisateurs du concours lors de l'année scolaire 2017-2018. Environ 1 800 enseignants ont été formés et plus de 6 300 élèves ont été sensibilisés sur l'importance de la Formation Agricole et Rurale.

Les critères de sélection portent sur l'efficacité de la réalisation du projet, la motivation des élèves et l'implication de leurs parents, la qualité du jardin potager, du plan ou du bâtiment d'élevage et la maîtrise de la technique agricole ou de la conduite d'élevage par les bénéficiaires. La meilleure organisation en matière d'entretien ainsi que la qualité et la quantité des produits, ne sont pas en reste.

Lauréat. Après évaluation, le premier lauréat de ce concours de meilleures initiatives éducatives FAR au niveau de la région d'Analamanga est l'école primaire privée « Les Erudits » à Ambohidratrimo. Celle-ci a gagné un gros lot composé de matériels de bureaux et informatiques tels un ordinateur, des tablettes, une imprimante et un tableau blanc, portant en tout une valeur de trois millions d'Ariary. Elle a opté pour la création d'un jardin potager.

La production sert à alimenter la cantine scolaire tandis que le bénéfice issu de la vente du surplus de production est alloué à l'acquisition des fournitures scolaires. Le 2e lauréat régional qui est l'école primaire publique Ambohibao, s'est lancé dans l'élevage de poulet « gasy ».

Les élèves sont plus que motivés à rejoindre leur école dans le but de nourrir leur cheptel. C'était un grand succès selon le porteur de projet. Par ailleurs, un lauréat par district toujours dans la région Analamanga a été sélectionné. Pour cette année 2018-2019, il y aura 115 nouveaux établissements scolaires participants à ce concours.