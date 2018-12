Algérie: Sondage APS des meilleurs athlètes 2018 - Les lauréats connus dimanche

Alger — Le sport national connaîtra, dimanche, à l'issue du sondage traditionnel APS Brahim-Dahmani, les meilleurs athlètes 2018 qui se sont distingués sur la scène sportive nationale et internationale.

Après une interruption de deux années, l'APS a relancé son sondage qui constitue une occasion pour les différents organes de presse de choisir les deux meilleurs athlètes (homme et dame) ainsi que le meilleur espoir et la meilleure équipe de l'année.

Dans le concours du meilleur sportif, l'athlète Abdelmalik Lahoulou, champion d'Afrique du 400m haies à Asaba (Nigeria), le nageur Oussama Sahnoune, vainqueur de la médaille d'or au 100m nage libre (NL) et d'argent au 50m NL aux Jeux méditerranéens (JM) de Tarragone (Espagne) ainsi que le lutteur Adem Boudjemline, 3e aux Mondiaux militaires à Moscou, champion d'Afrique à Port-Harcourt (Nigeria) et médaillé d'argent aux JM, partent favoris mais la surprise n'est pas à écarter.

En effet, les autres nominés semblent bien placés pour être sacrés, notamment Lyès Boughalem, champion du monde de powerlifting pour la cinquième fois consécutive à Calgary (Canada) et sextuple champion afro-arabe, ou encore Sid-ali Midoun, champion du monde de bodybuilding.

Chez la gent féminine, la karatéka Lamya Matoub est en pôle position grâce à sa médaille de bronze mondiale à Madrid (Espagne) et son sacre africain à Kigali (Rwanda). Mais elle aura une rude concurrence en présence de l'échéphile Amina Mezioud, championne d'Afrique et médaillée d'or dans l'épreuve reine classique des Olympiades à Sharjah (Emirats) et de la nageuse Rania Hamida Nefsi, championne d'Afrique du 400m 4 nages à Alger.

Lutte à couteaux tirés chez les espoirs

Pour le titre de meilleur espoir, six noms ont été proposés par la rédaction sportive de l'APS, vu les performances réalisées en 2018, dont des titres de champions du monde et des médailles olympiques de la jeunesse.

ll s'agit de Farid Douibi (boxe), Mohamed-Amine Hacid (boxe), Fateh Benferdjallah (luttes associées), Moncef Balamane (natation), Oussama Cherrad (sport scolaire) et El-Hocine Zourkane (sport universitaire). Les six candidats se sont livré une lutte acharnée pour le titre de meilleur espoir de l'année et certains, comme Zourkane et Cherrad, comptent sur leur titre mondial en cross-country pour se hisser en tête du classement.

Enfin, le titre de la meilleure équipe se jouera entre l'USM Bel-Abbès (football), vainqueur de la Coupe d'Algérie et de la Supercoupe d'Algérie, le GS Pétroliers (handball), 3e au Championnat d'Afrique des clubs champions messieurs, la sélection algérienne dames de handi-basket, double championne d'Afrique et la sélection algérienne de basket-ball (messieurs), vice-championne arabe.

Pour rappel, le prix Brahim-Dahmani, en hommage au regretté journaliste de l'APS qui a occupé plusieurs postes (rédaction sportive, service culturel puis à l'étranger --Zimbabwe--) avant de décéder en 1987, récompense le meilleur sportif de l'année.

Le prix Abdelkader-Hammani, premier responsable de la rédaction sportive de la télévision nationale, récompensera la meilleure athlète de l'année, tandis que le prix Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-responsable de la rubrique sportive du quotidien El Moudjahid, ira au meilleur sportif espoir. Quant au prix Abdellah-Benyekhlef, en hommage à l'inimitable animateur des années 1960 et 1970 de la radio Chaîne III, il récompensera la meilleure équipe de l'année.