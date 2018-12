Tunisie: Où sont les centres de désintoxication ?

Lui, qui, bien qu'en retraite, continuait de faire sensation à chacune de ses apparitions publiques. Et puis, un jour, le «Pipo di ore» (c'était son sobriquet) décida soudain de s'assagir.

Dès lors, adieux «coca», stop à la fuite en avant et retour sur terre. Pour le prouver au monde entier qui «pleurait» sa dépendance abusive à la drogue, Maradona ne trouve mieux que faire ses valises et s'envoler pour Cuba.

Là où son ami, le défunt président Fidel Castro, le prendra en charge pour une longue cure de désintoxication, dont il sortira... plus blanc que blanc !

Nous avions tenu à évoquer cette petite, mais mémorable histoire pour démontrer, preuve à l'appui, que quand on veut vaincre la drogue et en anéantir les effets dévastateurs, eh bien, on peut.

D'autres célébrités mondiales du sport, du cinéma et des affaires l'ont fait et, assurément, aucune d'entre elles n'a ou n'aura à le regretter.

Absence d'une stratégie claire

Qu'en est-il pour nous, en Tunisie ? En sommes-nous capables?

Réponse : en l'absence de statistiques officielles fraîches et palpables, nous oserons réponde par la négative.

Et cela pour moult raisons dont, notamment, primo : l'augmentation qualifiée de galopante du nombre de drogués dans nos murs. Une hausse notable engendrée, en grande partie, par la... révolution.

Au point qu'on peut, aujourd'hui, se procurer sa dose un peu partout, et généralement avec une certaine facilité qui relevait de l'impossible au temps de l'ancien régime, époque où la Tunisie était certes une plaque tournante des réseaux internationaux du trafic des stupéfiants, mais pas une société consommatrice de drogue en bonne et due forme.

Secundo : ladite hausse est également motivée par un certain relâchement sécuritaire. En témoignent la rareté des coups de filet, la circulation presqu'aisée des stupéfiants et la «modernisation» des structures de fonctionnement des réseaux avec, surtout, l'entrée en lice de soutiens et de pistons, en tant qu'écrans de couverture.

Tertio : l'absence d'une stratégie claire et efficiente en matière de prévention : zéro spots, TV, séminaires de sensibilisation peu fréquents, pour ne pas dire insignifiants et, comble des bizarreries, assouplissement et réduction des peines de prison, notamment pour les sans-antécédents judiciaires.

Cures de désintoxication interdites ?

Dans le même contexte, il est malheureux de constater, non sans amertume, que la Tunisie est connue à l'heure actuelle pour être l'un des rares pays au monde à ne pas se doter de centres de désintoxication pour toxicomanes en nombre suffisant. Le constat est d'autant plus troublant que des trois centres que nous comptions, seuls deux sont encore opérationnels, l'autre, celui de Sfax, ayant été -- ô fatalité -- fermé au public !

Dans un pays où la population toxicomane, faut-il l'avouer avec courage, ne cesse de gagner du terrain et où la cocaïne, drogue la plus dure, la plus chère, mais aussi la plus nocive, a désormais... droit de cité, on ne peut que poser les interrogations inquiétantes suivantes : où est l'Etat dans tout cela? Pourquoi rechigne-t-on à porter secours aux accros, en mettant à leur disposition des centres de désintoxication? Le ministère de la Santé, le plus concerné, manque-t-il, à ce point, de fonds et de vision prospective? Ne pourra-t-il pas coordonner ses efforts avec les autres parties prenantes, telles que les ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires sociales et de la Jeunesse et des Sports, pour identifier un mode de financement pour la création de nouveaux centres de désintoxication?

Est-on vraiment conscient qu'en privant un toxicomane du minimum de sensibilisation et d'encadrement, non seulement on le voue à une mort lente, mais aussi et surtout on contribue à la formation d'une génération supplémentaire de drogués ?