Tunisie: Une journée tronquée

USTS et AS Télécoms auraient dû croiser le fer respectivement avec la Saydia et le COKélibia. Les ténors auront la tâche facile et on ne prévoit aucun changement en haut du tableau.

L'Espérance de Tunis, invaincue avec un seul set raté, pourrait passer sans encombre le cap de Bousalem. La Mouloudia n'aura sans doute que son courage à lui opposer. L'occasion sera propice pour l'EST de consolider son leadership, tout comme pour l'autre coleader, l'Etoile du Sahel, en accueillant l'AS Marsa.

Nous voyons mal les Marsois résister à la pression d'une Etoile en regain de forme, supérieure sur tous les plans et qui n'a jamais été inquiétée à domicile.

Ce sera une rencontre à sens unique où l'ESS va signer son septième succès consécutif. Mouloudia et AS Marsa vont perdre des points en pleine concurrence pour le play-off.

Le duel des extrêmes à La Soukra mettra aux prises le Tunisair Club, mal classé, avec un adversaire costaud ayant assuré un peu tôt sa place au groupe du titre, en l'occurrence le CS Sfaxien. Les protégés de Peter continueront à faire le plein de victoires.

L'unique changement qui sera opéré au classement concerne la onzième et la dernière position, puisque les deux lanternes rouges se trouveront face à face. Lequel, se détachera de l'autre ? US Carthage et CSH Lif à armes égales comptent chacun une seule victoire.

Condoléances

Suite au décès de la mère de Noureddine Hfaïedh, l'entraîneur assistant de l'équipe de Tunisie et entraîneur de l'Etoile du Sahel, le Service Sports de La Presse présente ses sincères condoléances les plus attristées à Noureddine, ainsi qu'à tous les membres de sa famille. Que Dieu le Tout-Puissant accorde à la défunte Son Infinie Miséricorde et l'accueille dans Son Eternel Paradis.