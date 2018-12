Madagascar: Irrégularités des élections - Le Mouvement Rohy interpelle la HCC

Des entités de la société civile commencent à hausser le ton face aux irrégularités constatées lors des dernières élections présidentielles.

Le Mouvement Rohy, une importante entité de la société civile malgache, a fait hier sa seconde interpellation sur le contexte politico-électoral après le scrutin du 19 décembre. Une seconde interpellation intitulée : « Seule une élection juste, crédible et honnête peut garantir la paix et le développement : il incombe à la HCC de juger les résultats du second tour de manière la plus juste possible et aux candidats de veiller à l'intérêt supérieur de la Nation ».

Le Mouvement Rohy a constaté de nombreuses irrégularités dans le processus électoral dont l'absence de la neutralité du gouvernement. Par ailleurs, cette entité de la société civile a affirmé : « Le niveau d'abstention au vote est historique au second tour : il est de 51,91%, soit 5.146.149 électeurs selon les résultats provisoires de la CENI.

Ce nombre est bien supérieur au total de voix récoltés par les deux candidats, total qui s'élève à 4.648.086 voix. Cet état de choses exige de l'humilité de la part des candidats du second tour, et notamment celui qui sera élu de manière définitive. Il doit tenir compte de cette réticence dans sa façon de gouverner. »

Contrôles techniques et juridiques. Face à ces irrégularités, le Mouvement Rohy s'adresse à la HCC. « Certes, nous avons vu au premier tour le rejet par la HCC de la majorité des recours dans une expression devenue fameuse : « cas recevable mais non fondé », à la grande perplexité de l'opinion publique soucieuse de justice et d'assainissement d'un processus électoral bancal.

Des anomalies et irrégularités ont été constatées surtout dans les bureaux de vote et districts où les observateurs n'ont pu être déployés. Malheureusement, vu le temps imparti limité, le processus n'a pas pu être finalisé.

Le Mouvement Rohy exhorte que la HCC reprenne et continue cette méthodologie pour éviter des contestations.

Il est crucial de pouvoir exercer tous les contrôles techniques et juridiques possibles et la HCC est la seule institution ayant le pouvoir d'allouer plus de temps à cet exercice pour garantir des élections au profit de l'intérêt supérieur de la Nation. », souligne-t-il.

Avant d'enchaîner : « Nous faisons appel à la HCC pour vérifier et contrôler tous les résultats qui seraient douteux.

Pour ce faire, la HCC ne doit pas se contenter de vérifier les procès-verbaux des résultats mais doit également procéder à la vérification matérielle des autres pièces annexées aux procès-verbaux des opérations électorales telles que les bulletins uniques utilisés lors du scrutin et la liste d'émargement.

Par ailleurs, nous faisons également appel à la HCC de saisir immédiatement le Ministère public compétent pour poursuivre tous les auteurs des infractions électorales prévues et punies par la loi afin que les dispositions pénales soient pleinement effectives. »