Guinée: Orange-Guinée récompense ses heureux gagnants de sa promo de fin d'année

Lancée depuis le 17 décembre denier, la Promo de fin d'année (End Of Year), Orange-Guinée continue son chemin de surprendre ses clients. Ce samedi 29 décembre 2018, les responsables de cette société de téléphonie mobile, ont procédé à la première remise aux heureux gagnants.

Dans ces lots, chacun des gagnants a reçu un téléphone, une tablette et de la télévision. Cette remise a eu lieu à l'esplanade du stade du 28 septembre de Conakry.

Selon Madame Baldé Adama Traoré, chef de produit marketing chez Orange Guinée, Il s'agit de la première remise de la tombola (End Of Year) qui a été lancée par Orange Guinée le 17 décembre dernier et qui va durer jusqu'au 27 janvier prochain. « Alors chaque semaine nous invitons nos abonnés à recharger au minimum 5000 GNF de crédit par carte de recharge ou E-recharge et orange money également pour tenter de gagner des lots ».

Parlant de ses lots Madame Baldé Adama Traoré, a fait savoir devant le public qu'il y a mille lots à offrir chaque semaine se sont des lots physiques au totale 48 aussi des rechargements qui vont se faire de façon automatique sur les numéros de 952 autres gagnants.

« Alors tout le plaisir est pour nous déjà effectuer. Cette première remise d'où le tirage a eu lieu le 26 décembre dernier, chaque semaine on va tirer au sort mille gagnants qui vont se faire repartir des lots. On a 1 million de cash qu'on va offrir chaque semaine et ses 1 million vont être remis aux gagnants chaque mois pendant un an. On a un IPhone texque avec un forfait que nous allons positionner pour les gagnants chaque mois pendant un an, une télévision écran placement SAMSUNG 55 pouce avec un abonnement canal qui va être offert au même gagnant chaque mois pendant un an. On a 30 tablettes aussi pixika avec un giga de connections qu'on va positionner chaque mois pendant un an et un téléphone Rimse 32... », a-t-elle expliqué.

Sidimé Abou représentant de Sidiki Mara, en service à Lero, qui est l'un des heureux gagnant de la promo expriment ses sentiment : « ils m'ont appelé aujourd'hui que mon frère a gagné un écran plat 55, arrivée j'ai vue devant moi l'écran. Donc, je suis très content .vraiment Orange fait la fierté de la téléphonie mobile en Guinée. Alors cette télévision va nous permettre de suivre des maths de football, des séries, le journal télévisé, des films ... ».

De son coté, Ibrahima Maka Traoré étudiant à l'Université de Sonfonia en sciences économiques et gestion : « je me sens heureux par rapport à ce cadeau d'Orange Guinée. Je suis fière de ce réseau. Car, le don que j'ai reçu est composé d'une tablette PIXI 4, un tricot et une puce Orange avec la connexion valable pour un an », s'est-il réjoui.

Il est à noter que c'est mille un gagnants au total qui vont être tiré au sort et le mille un nième gagnant va repartir avec « 10 million de cash et ce montant va lui être offert chaque mois pendant un également ».