Guinée: La fondation Felix Daubige vole au secours des hôpitaux de Boffa et de Kindia

La fondation Felix Daubige a procédé samedi 29 décembre 2018 à la remise d'un don sanitaire au ministère de la santé à Conakry. Ce geste composé, des lits, des matelas, des fauteuils roulants, des cannes pour handicapés, et d'autres kits sont destinés aux hôpitaux de Boffa et de Kindia.

Le donateur a indiqué les raisons qui l'ont poussé à faire ce geste humanitaire : « à chaque fois que je viens dans mon pays, j'aime beaucoup visiter le système sanitaire, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques. L'année dernière lorsque je suis venu, j'ai été reçu par le président de la République. Il m'a beaucoup encouragé et remercié. Cela m'a encore poussé d'avantage de faire ce que je suis en train de faire. A travers mes partenaires aux Etats-Unis, l'année dernière, c'était deux conteneurs, cette année, j'ai redoublé d'efforts, je suis venu avec trois conteneurs. Ce que vous voyez-là est prévu pour Boffa et Kindia. Le choix sur le secteur de la santé, c'est le début du développement. Sans la santé, on ne peut rien faire. On essaye de se diriger dans trois domaines, la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais on a essayé de commencer par la santé », a expliqué Felix Daubige.

De son côté le Ministre de la santé s'est réjoui de ce don avant de s'engager sur leur utilisateur dans les différents hôpitaux destinés: « j'ai un sentiment de satisfaction. Ça vient nous réconforter et on souhaite à chaque guinéen vivant à l'extérieur puisse en inspirer. Le choix sur Boffa, ça va droit au cœur, parce qu'on vient de construire un centre de santé là-bas à Makouita. On a déjà envoyé des équipements et on va repartir avec ce don pour compléter ces équipements qui manquent. Ça vient à point nommé. Qu'il soit rassuré que ces équipements iront à destination pour le bénéfice du peuple de Guinée et pour que ce peuple puisse comme toujours irrité encore beaucoup plus d'attentions et de meilleurs soins, de qualité et des conditions tout à fait souhaitable », a promis le Ministre Edouard Gnankoye Lamah.