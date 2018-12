Madagascar: Réduction du chômage - Formation en hygiène et assainissement urbains et en bâtiment pour les jeunes du Boeny

Une formation destinée aux jeunes en Bâtiment, Hygiène et Assainissement urbains a eu lieu pendant deux jours, cette semaine à Mahajanga. Une initiative menée dans l'objectif de réduire le chômage et conformément à la politique de l'emploi mise en œuvre par le ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Administration, du Travail, de l'Emploi et des Lois Sociales, à travers la formation des jeunes diplômés.

Plusieurs bacheliers de Mahajanga ont alors répondu à l'appel et ont bénéficié de cette formation dispensée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mahajanga. Les deux jours de formation qui a pris fin hier, ont alors pour objectif d'identifier les plus sérieux et compétents parmi les jeunes venus participer à la formation.

Notons que ces deux jours de formation constituent la phase d'initiation, dont la première journée a été consacrée au thème « formation des jeunes en Bâtiment, Hygiène et Assainissement urbains », et la deuxième journée, à la sensibilisation des petites et moyennes entreprises sur le dialogue social, à la promotion des droits fondamentaux et aux normes internationales du travail.