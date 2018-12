Tunisie: Entre confirmation et déception

Les débuts de ce championnat de la Ligue 1 ont été marqués par des délais serrés : 3 matches en huit jours, des matches retards, certes, une bonne manière pour développer compétitivité et rythme de notre élite au sein de laquelle puise l'équipe de Tunisie,

Sauf que tout juste derrière ces séries de matches endiablés, il y a eu une longue trêve de la compétition, ce qui représente une des contradictions majeures du calendrier national. Il est vrai également que c'est dû aux échéances africaines et arabes. En tout cas, un tel déséquilibre n'est pas fait pour rendre la Ligue 1 plus attractive. Beaucoup de joueurs ont accusé le coup au terme de ce marathon de deux journées par semaine, ce qui met en valeur le turnover, la profondeur du banc, la qualité des solutions de rechange et de la gestion de l'effectif disponible par le staff technique. Les spécialistes disent que l'idéal serait de jouer une fois trois matches par semaine (dimanche, mercredi et dimanche), puis dans la semaine qui suit le dimanche seulement.

L'EST, le CSS, le CAB et les autres

Volet résultats, l'Espérance de Tunis a marqué son territoire national et continental. Elle a donné toute l'étendue de ses ressources humaines. Beaucoup de qualités individuelles et collectives qu'a réussies à apporter Mouine Chaâbani en dépit de la déception du dernier Mondial à Dubaï.

Certes, le plus dur reste à faire quand on pense à la suite de son calendrier (le CA) et aux prochaines compétitions continentales. Il y a eu le CSS et le CAB qui ont donné à cette Ligue 1 de la fantaisie et de la concurrence.

L'ESS avec ses paradoxes n'arrive pas à se décoller malgré le retour du fragile Chikhaoui. Lemerre, qui vient de revenir, va-t-il pouvoir remettre de l'ordre dans la maison? Le CA, a après sa qualification, au tour des groupes de la Ligue des champions, veut se réhabiliter et commence à monter au classement.

Le bas du tableau est assez confus. Beaucoup d'équipes vivent dans l'incertitude. Mais il est clair que cette pause ponctuée par le mercato hivernal peut changer beaucoup plus de choses, d'autant plus que c'est presque un nouveau départ pour tous les clubs.