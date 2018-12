Ile Maurice: Prédictions 2019 selon M. Coq

New Year, New Them, New Trends. Ou presque. «Lané alé, lané vini», on a droit à la même chose. 2019 ne dérogera pas à la règle. Tour d'horizon de ce qui nous attend, selon M. Coq.

Ravi Rutnah sera toujours celui qui va «stand out» (alors que d'autres seront «ordered out». On y reviendra) et ce n'est pas uniquement à cause de ses choix vestimentaires.

En 2019, il sera probablement contre l'introduction du créole au parlement et gratifiera nos oreilles de sa revisite personnelle des langues de Shakespeare et de Molière.

«Ravi Rutnah sera toujours celui qui va 'stand out'. En 2019, il sera probablement contre l'introduction du créole au parlement et gratifiera nos oreilles de sa revisite personnelle des langues de Shakespeare et de Molière.»

En 2015, on se plaignait du silence de Kalyan Tarolah au sein de l'hémicycle. En 2016, pareil. En 2017, le député a décidé de prendre les choses en main en prouvant à tous ses détracteurs qu'il a une langue. Malheureusement, sa prestation n'a pas été appréciée et depuis, il ne l'a plus beaucoup utilisée. En 2019, la tendance sera la même.

En parlant de l'utilisation de la langue, plusieurs autres ont adopté la même posture. Depuis qu'il est député, Paul Bérenger n'a pas été extrêmement présent en termes de questions parlementaires. Cependant, en ce qui concerne les rumeurs d'alliance, il tiendra le haut du podium des spéculations. Comme les années précédentes. Mais il dira encore une fois, «éleksion deryer laport» et cette fois-ci, il aura raison.

Alain Wong, ministre et plongeur, avait le monopole de politicien-sportif jusqu'à présent. Mais c'était sans compter les talents de danseur que son collègue Stéphane Toussaint a décidé de dévoiler. En 2019, la bataille sera rude. Espérons que les deux se livreront à une «battle».

«Les 'veyer zafer' n'auront toujours pas trouvé d'occupation, ils continueront donc à colporter des ragots sur tout et tout le monde.»

Au Parlement, ce sera mieux. Maya Hanoomanjee dira toujours «I order you out» à plusieurs reprises. On ne saura même pas pourquoi d'ailleurs... Puis, au Parlement, ils feront tous aussi référence à des temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître pour se justifier.

Est-ce qu'en 2019, nous aurons des cyclones aussi dévastateurs que Cilida ? La station météorologique n'a encore rien dit. C'est mieux ainsi, non ?

Les TuiiÏii roÖyosshHh maintiendront la tendance lédan PlatuUuïne. On ne change pas une formule qui gagne. Attention toutefois à la rouille. D'ici à ce que les dents aient la même couleur que les cheveux, il n'y a qu'un pas. Mais en ce qui concerne le PlatuUuïne, précisons que ce seront uniquement les dents qui seront concernées par la tendance. Les cartes de crédit, un peu moins. Il leur faudra un peu de temps avant de se relever après que leur image a été ternie en 2018...

Est-ce que 2019 portera chance à Liverpool ? L'équipe remportera-t-elle un trophée, n'importe lequel ? À voir. Mais le rouge ne sera toujours pas revenu à la mode, donc, les batailles de supporteurs sur les réseaux sociaux seront toujours aussi envenimées.

Venons-en aux choses sérieuses : les tendances vestimentaires. On notera une certaine similarité avec les partis politiques et les élections. Les vieilles rengaines et les promesses en l'air feront un come-back fracassant. Dépoussiérez les anciens «tie & dye» et autres motifs basiques relégués au fond du placard. Les franges feront aussi leur grand retour sur les rampes. Les épaulettes dans les vestes, une silhouette oversize, les motifs peau de serpent, les bike shorts, des touches de néon par-ci par-là et surtout, les manches gigot (larges sur le bras, serrés sur l'avant-bras) donneront un air 80's à la mode en 2019.

Finalement, en 2019, les «veyer zafer» n'auront toujours pas trouvé d'occupation, ils continueront donc à colporter des ragots sur tout et tout le monde. La nouvelle année sera aussi celle où il sera impératif de lire et de comprendre avant de commenter sur les réseaux sociaux. Quant aux «kuku sava», photos non sollicitées et autres «waves» en Messenger, ils seront tous formellement interdits.