Congo-Kinshasa: Dans un esprit de fraternité, solidarité et cohésion, la PCB mène un carnaval d'actions sociales pour les festivités de fin d'année

Fortement impliquée dans les mécanismes d'alternative sociale pour la fraternité, la solidarité et la cohésion des congolais, la Plateforme des Communautés de Base (PCB) a assisté, le samedi 29 décembre 2018, les populations démunies de la ville-province de Kinshasa pour terminer l'année en apothéose. Ainsi, les enfants, femmes et jeunes ont retrouvé le sourire par cet acte de générosité. C'est dans cette optique, qu'adhérant à la vision de son initiateur, le Président Joseph Kabila, le président national de la PCB, Célestin Mbuyu Kabango Mukolwe, a impulsé un carnaval d'actions sociales diverses.

Plus de deux cent familles ont eu de quoi passer les derniers jours de l'année et pouvoir entrer dans la nouvelle année en toute quiétude. Mêmement pour la coordination de Kinshasa qui, elle, est allée remettre des vivres au home des vieillards de Kabinda.

Dans la commune de Barumbu, c'est un repas de cœur qui a été partagé entre la coordination de la PCB et les habitants des camps Ndolo et Mbaki. Les femmes de ces deux lieux ont, elles-mêmes, participé à la préparation des mets qui étaient partagés à l'occasion.

Les équipes des coordinations communales ainsi que celles des commissions des femmes et des jeunes de cette Plateforme à vocation sociale, mobilisées depuis la veille, ont quadrillé la ville dès la matinée de ce samedi 29 décembre, coordonnées des mains de maître par la présidente du comité de coordination provincial de la PCB Kinshasa. Ces actions se sont déroulées simultanément dans différents endroits de la capitale.

Coup de cœur

Une descente a été effectuée dans les hôpitaux et homes de vieillards, sans oublier des camps militaires, maraichages et autres lieux d'encadrement des jeunes et femmes nécessiteux. Une délégation était également du côté de la commune de Ngaliema, au quartier Camp Luka où de nouvelles mamans et leurs bébés ainsi que plusieurs patients qui étaient retenus au centre médical ASODEKI ont vu leurs factures être intégralement réglées, avant de regagner leurs familles respectives.

A la polyclinique Andrée Nseki, c'est un jeune garçon qui a bénéficié d'une action salvatrice inattendue.

Les dames de la Commission des femmes de la PCB Kinshasa ont ainsi réglé leur facture pour leur permettre de fêter en famille. Les coordinations communales de la PCB Selembao et Gombe, elles, ont procédé à la distribution des vivres aux membres des communautés les plus démunies de leurs entités. C'est le cas de plus d'une centaine de veuves et orphelins du quartier Badiadingi pour la première et de plus d'une dizaine par chacun de dix quartiers de la commune, pour la seconde. Aussi, ladite délégation est allée remettre un lot de sacs vides aux familles dont les maisons sont menacées par des têtes d'érosion, pour leur permettre de les stopper.

Satisfecit

Pendant ce temps, l'Association des femmes qui s'adonne aux travaux maraichers à la pépinière et en face du quartier Mama Poto recevait la coordination de la PCB Kasa-Vubu. Sur place, elles ont reçu un lot important de matériels aratoires pour intensifier leur production. Et, la commission des jeunes de la PCB Kinshasa réunissait les jeunes désœuvrés au siège de l'ONGD Anga pour un moment de partage.

A la fin de cette journée, les autorités de la PCB, tant au niveau national que de la coordination de Kinshasa ont témoigné leur satisfecit en rapport avec le travail de terrain accompli dans la ligne droite de la vision de son initiateur.