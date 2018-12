Algérie: Sondage APS des meilleurs athlètes 2018 - Sahnoune et Matoub couronnés

Alger — Les résultats du traditionnel sondage Brahim-Dahmani de l'agence Algérie-Presse-Service (APS) des meilleurs athlètes pour l'année 2018 sont désormais connus, à l'issue des opérations de comptage des voix qui ont sacré le nageur Oussama Sahnoune et la karatéka Lamya Matoub.

Les médias et presse écrite (journaux, radios, chaînes de télévision et sites internet) ont tenu, chacun, à apporter leur pierre à la réalisation de ce sondage récompensant les meilleurs sportifs de l'année qui tire à sa fin.

Ainsi, 42 organes dont cinq étrangers exerçant en Algérie ont participé à cette nouvelle édition du sondage Brahim-Dahmani.

Chez les messieurs, Oussama Sahnoune a raflé la mise en s'adjugeant 57,14% des suffrages, contre 16,66% pour Lyes Boughalem (powerlifting) et 11,90% pour Abdelmalik Lahoulou (athlétisme).

Une juste récompense pour Sahnoune (26 ans), médaillé d'or au 100m nage libre (NL) et d'argent au 50m NL aux Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne). Il a également été champion de France pour la troisième fois de suite au 100m NL en petit bassin et médaillé de bronze sur 50m NL. En grand bassin, il a obtenu la médaille de bronze du 50m NL des Championnats de

France et battu le record d'Algérie du 100m papillon avec 54.01. Lors des Championnats arabes Open à Radès (Tunisie), le natif de Constantine a remporté le vermeil du 100m NL (48.72), 50m papillon (24.41), 100m papillon (53.50) et 50m NL (21.82), établissant à chaque fois de nouveaux records arabes et nationaux.

Chez les dames, Lamya Matoub, 27 ans le 18 janvier prochain, s'est illustrée en 2018 en décrochant le titre africain individuel et par équipes (kumité) à Kigali (Rwanda), avant de monter sur la troisième marche du podium aux Championnats du monde à Madrid (Espagne).

Matoub a devancé largement dans ce sondage, avec 65,85% des voix, l'échéphile Amina Mezioud (24,39%), championne d'Afrique à Livingstone (Zambie) et médaillée d'or dans l'épreuve reine classique des Olympiades à Sharjah (Emirats arabes unis), ainsi que la nageuse Rania Hamida Nefsi (9,75%), championne d'Afrique du 400m 4 nages à Alger et vainqueur des médailles d'argent sur 200m 4 nages et 200m papillon et de bronze sur 200m brasse au même rendez-vous.

Oussama Sahnoune et Lamya Matoub succèdent respectivement au palmarès du sondage au boxeur Mohamed Flissi et à la judokate Kaouthar Ouallal.

Meilleure équipe: l'EN féminine de handi-basket haut la main

Le prix du meilleur espoir de l'année 2018 est revenu conjointement aux deux boxeurs Farid Douibi, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine) et Mohamed-Amine Hacid, 3e aux Mondiaux juniors de Budapest (Hongrie) avec 28,20% des voix pour chacun.

Ils devancent dans les suffrages le nageur Moncef Balamane (15,38%), suivi de Fateh Benferdjallah (Luttes associées) et El-Hocine Zourkane (Sport universitaire/cross-country) qui ont bénéficié chacun de 10,25% des voix.

Oussama Cherrad (Sport scolaire/cross-country) ferme la marche avec 7,69%.Les deux lauréats succèdent au palmarès de la catégorie Meilleur espoir à l'haltérophile Aymen Touaïri et à la joueuse de tennis Inès Ibbou, également ex aequo en 2015.

En sports collectifs, la sélection algérienne de handi-basket (dames), double championne d'Afrique de la discipline, a été plébiscitée en raflant 57,89% des voix, devant l'USM Bel-Abbès (34,21%), détentrice de la Coupe d'Algérie et de la Supercoupe d'Algérie de football 2017-2018.

Trois équipes ont terminé à égalité avec 2,63% des voix chacun : GS Pétroliers (handball/ messieurs), EN de basket-ball (messieurs) et ES Sétif (football).

L'équipe de handi-basket succède dans le palmarès à la sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U-23), qui avait pris part aux derniers Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.