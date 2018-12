Algérie: Championnat national de karting - Campagne de sensibilisation contre les dangers au volant

Alger — La 2e édition du Championnat national de karting pour les médias, disputée samedi sur le circuit de Chéraga (Alger), a été marquée par la participation de plusieurs footballeurs, venus apporter leur contribution à une vaste campagne de sensibilisation contre les dangers au volant.

Parmi ces footballeurs, les anciens internationaux Fawzi Moussouni (JS Kabylie), Karim Ghazi (USM Alger), Hocine Azizane (USM El Harrach), ainsi que l'actuel attaquant du RC Kouba, Amine Touahri.

Même si l'esprit de compétition était de mise, c'est essentiellement la volonté de sensibiliser qui l'a emporté pendant ce championnat, car ayant surtout appelé l'opinion publique à une conduite saine et responsable Les recommandations des organisateurs et des participants portaient essentiellement sur la vitesse excessive, l'imprudence et les différentes situations susceptibles de provoquer des accidents mortels, en comptant sur la présence des médias pour transmettre ce message de sensibilisation et de prévention à ses destinataires.

"Cette deuxième édition a eu plus de succès que la précédente, comme en témoigne le nombre plus important de participants" a indiqué à l'APS Mehdi Fahd Boukechabia, le chargé de communication chez Mega Kart Chéraga, la société organisatrice de l'évènement.

"Au-delà du caractère sportif, le but est aussi à caractère préventif" a insisté Boukechabia, ajoutant que le "message est adressé à l'intention des différentes couches sociales", des plus jeunes au plus âgés.

De son côté, l'ancien Harrachi Hocine Azizane a qualifié cette compétition de "bonne initiative", surtout qu'elle a été marquée par une importante présence des médias, qui selon lui "devraient bien faire circuler le message" et toucher ainsi un maximum de destinataires.

Même son de cloche du côté de Fawzi Moussouni, n'ayant pas tari d'éloges sur "le rôle prépondérant des médias dans cette campagne de sensibilisation" en espérant qu'il y aura "d'autres initiatives de ce genre" pour lutter durablement contre ce fléau, qui chaque année fait de nombreuses victimes sur nos routes.

La course a été remportée par Mohamed Chaouki Allak, journaliste à la Chaine En-Nahar, devant Abderrahmane Abdelmoutaleb (Le Temps d'Algérie) et Amine Koucha, du site algerocrate.com.

Au total, 44 médias ont participé à cette deuxième édition du championnat national de karting, entre presse écrite, radios et chaines de télévision. Soit 19 de mieux que la précédente édition, qui n'avait enregistré que 25 participants.