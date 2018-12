Algérie: Bordj Bou Arreridj - Lancement des journées d'information sur les forces navales

Bordj Bou Arreridj — Les journées d'information sur les forces navales, organisées par le commandement des forces navales relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), ont été ouvertes samedi.

Inscrite dans le cadre du plan de communication de l'ANP pour la saison 2017/2018, cette manifestation, tenue au complexe culturel Aïcha Haddad et qui devra se poursuivre jusqu'au 31 décembre prochain, vise à consolider les liens entre l'institution militaire et la société civile, ainsi que le renforcement de la relation armée-nation, a indiqué le chargé de communication auprès du commandement des forces navales, le colonel Mounir Benmatir.

Cet événement vise également à se rapprocher des citoyens des régions intérieures et de les informer des missions des forces navales ainsi que ses différentes structures et services relevant de ce corps militaire, présents à ces journées portes ouvertes.

Pour cet effet, des stands des services des Gardes-côtes, de l'Ecole supérieure de la marine, de l'établissement de construction et de maintenance navale ont été ouverts, ainsi que des expositions réservées à la formation englobant les centres et les établissements de formation des forces navales, l'Ecole des tireurs marins et des plongeurs, le Service hydrographique des Forces navales et la Section de plongée et de travaux subaquatiques notamment.

Inaugurée par le chef d'état-major de la cinquième région militaire et le commandant de la façade maritime Est de la cinquième région militaire, en présence des autorités locales, civiles et militaires, cette manifestation a débuté par la présentation d'un film documentaire sur les forces navales, relevant les missions de défense de ce corps militaire, celles relevant du service public, ainsi que les réalisations et le développement des forces navales.