Algérie: Championnat d'Afrique de vovinam viet vo dao - L'Algérie conserve son titre

Rabat — La sélection algérienne de vovinam viet vo dao a conservé son titre de championne d'Afrique lors de la 3è édition du tournoi qui a pris fin samedi à la salle Zaouia-Saknia de Kénitra, au Maroc.

L'Algérie s'est adjugée la première place avec un total de 34 médailles (24 or, 8 argent et 2 bronze), devant la Côte d'Ivoire (6 or, 12 argent et 5 bronze) et le pays hôte (4 or, 6 argent et 14 bronze).

Outre l'Algérie (25 athlètes) et le Maroc (pays hôte/26 athlètes), la compétition s'est déroulée avec la participation de la Côte d'Ivoire (18 athlètes), du Burkina Faso (12), de la Tunisie (8), de l'Egypte (4), du Niger et de la Centrafrique avec trois athlètes chacun ainsi que de la Mauritanie avec 1 athlète.

L'Algérie a pris part au rendez-vous de Kénitra avec l'objectif de glaner le maximum de médailles d'or et préserver son titre continental, avait indiqué l'entraîneur national, Kamel Lounes, avant le départ au Maroc.

Le vovinam viet vo dao est un sport d'origine vietnamienne. Il repose sur une série de techniques et un travail d'équipe. On y utilise à la fois les poings et les pieds comme dans le karaté, avec des techniques inspirées de divers arts martiaux comme le judo, le muay-thaï, le kung-fu et l'aïkido.